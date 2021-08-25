Виктор СКРИПНИК: «Нужно доказать, что Заря действительно может»

Наставник «Зари» Виктор Скрипник надеется, что в четверг команда сможет отыграться в ответном матче квалификации плей-офф Лиги Европы против «Рапида».

Первый матч украинская команда проиграла 0:3.

- Настрой: команда хочет себя проявить, а там всё решится на поле. Результат первого матча не внушает позитивных эмоций. Но кто как ни мы должны верить в свои силы и доказывать, что у нас есть желание и мы действительно можем. Я не думаю, что мы перепишем футбольную историю, если выдадим феерический матч и вернём для себя проход дальше. Нужно учитывать, как и с кем, мы играем, особенно если был уже проведён поединок. На своём поле играется легче. Соперник знает счёт предыдущего матча и, исходя из этого, принимает решения на эту игру. Мы прекрасно понимаем положение вещей и знаем нашу задачу на завтрашний поединок. С учётом этого будем завершать подготовку. Мы завтра выложимся на полную, постараемся быстрый гол забить, контролировать мяч, уберём индивидуальные ошибки, которые привели к пропущенным голам на прошлой неделе, ну и про реализацию тоже забывать не будем. У нас было много шикарных моментов, если бы пару из них забили, то был бы совсем другой разговор. Но я могу позавидовать тем болельщикам, которые завтра придут на матч, ведь они не увидят на поле равнодушных игроков «Зари». Я уверен, что ребята отдадут все силы для того, чтобы невозможное стало реальным.

- Какая ситуация по травмированным игрокам сейчас?

- Все игроки уже вчера тренировались полноценно и со всеми в строю. Конечно, у каждого могут возникнуть какие-то проблемы, ведь у нас сейчас достаточно плотный график, но когда появляется адреналин, то сразу забывается про все болячки. Ещё раз скажу, что все тренировались в строю, так что у меня с этим проблем, к счастью, нет. Все хотят и мечтают в такой игре поучаствовать, и хорошо выглядеть.

- В первой игре команду сопровождало невезение, столько моментов и ни одного реализованного. Улучшилось ли психологическое состояние команды после победного матча против «Мариуполя»?

- Мы настраивались на тяжёлого соперника, которым он и являлся, вставлял палки в колёса. Прекрасно понимали, что нас ждёт – ночь не спали после матча, в пятницу прилетели домой, а в субботу уже уехали в Мариуполь и в воскресение игра. Тот счёт после первого тайма позволил нам немного выдохнуть, ведь появилась уверенность, что мы можем забить такие мячи. Пусть даже индивидуальная ошибка, которая привела к голу, не сняла нам уверенности, мы реабилитировались, забили ещё один, но потом дал, наверное, игрокам отдых, они уже смотрели вперёд. Мы могли бы и спокойнее доиграть этот матч. Но 3 очка они уже у нас, 2 дня прошло мы игру забыли, но в турнирной таблице пунктов добавилось. Это нас радует и тот позитив, который остался после воскресной игры мы возьмём на завтра, и будем бороться со всеми силами. А психология меняется после каждого удачного и качественного поединка.

- Как самочувствие у Никиты Шевченко?

- Всё хорошо, вчера уже полноценно в строю тренировался. Сегодня ещё с докторами проходил осмотр, но я уверен, что сегодня он выйдет на тренировку, и мы сможем на него завтра рассчитывать.

- Говорят: «Тренеры и футболисты в процессе не слышат поддержки болельщиков, ведь они полностью в игре». В наше «ковидное» время фаны стали на вес золота. Насколько для вас важно их присутствие на трибунах? И смогут ли они выступить 12 игроком?

- Человек всегда привыкает к тем обстоятельствам, в которых находится. Та мы привыкли к отсутствию болельщиков, но сейчас нужно перестроиться к их присутствию, ведь они нам действительно очень помогают. Их поддержка: крик, свист, аплодисменты – лишь добавляют сил и колорита. Я уверен, завтра моя команда захочет порадовать своих фанов, которые с нами, и верят в нас в не зависимости от результата. Чем больше их будет, тем больше сил будет и у нас. Нам была приятна поддержка в Австрии, мы её слышали, и сожалеем, что не смогли добиться положительного результата. Завтра мы постараемся сделать всё, чтобы болельщики ушли довольными со стадиона.