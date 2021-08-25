ФК Слов’янськ АТО - перший в історії володар Кубка Захисників України 2021

24 серпня, в день 30-річчя Незалежності України, на стадіоні «Чорноморець» в місті Одеса, відбувся фінал Кубка Захисників України з футболу. Цього року участь у змаганнях взяли 64 команди з 98 команд Ліги учасників АТО, які були розділені на вісім дивізіонів за територіальним принципом.

Напередодні, 22 серпня визначились фіналісти змагань. Ними стали ФК «Маріуполь АТО» ЗСУ та ФК «Слов’янськ АТО» НГУ, які здобули право поборотися за Кубок Захисників України 2021 на одній з найкращих футбольних арен України.

“Ми вдячні організаторам цього турніру за всебічну підтримку та можливість зіграти на цьому славетному футбольному полі. Наша команда знаходиться в гарній фізичній формі. Всі тренування були спрямовані на покращення командної гри та нарощування пресингу. Завдяки цим параметрам, хотілось би вірити, ми вийдемо переможцями. Знаю, не зважаючи на всі труднощі, хлопці гратимуть до кінця, – поділився думками перед матчем помічник тренера команди «Маріуполь АТО» Ігор Лебединський.

З перших хвилин гра виявилася надзвичайно напруженою. До останньої хвилини точилася рівна боротьба, але в результаті з рахунком 2:0 перемогли “Слов’янськ АТО”. Команда стала першим Володарем Кубка Захисників України-2021.

“Досить знаковим є те, що у фіналі Кубка Захисників України 2021 зустрічалися команди з Донецької області. До того ж на мою думку особливого символізму додає перемога команди зі Слов’янська, адже це перше місто Донеччини, яке було визволено від російських окупантів“, – зазначив Голова правління Всеукраїнського об’єднання учасників АТО «Українці Разом» та президент Федерації футболу учасників АТО Руслан Руденко.

Футбольні турніри Ліги учасників АТО відбуваються в Україні вже сім років. Це наймасштабніша в нашій країні програма спортивної реабілітації учасників бойових дій і ветеранів АТО/ООС. Участь у змаганнях беруть майже 100 команд, у яких грають понад 3 тис. захисників України. Організатором і засновником цих змагань є Федерація футболу учасників АТО під егідою Всеукраїнського об’єднання «Українці Разом».