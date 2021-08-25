Александр КАРАВАЕВ: «Луческу помогает нам принимать правильные решения»

Защитник «Динамо» Киев – о роли главного тренера команды

  • 25.08.2021 17:40
  • 392 просмотра
  • 1 комментарий
Александр КАРАВАЕВ: «Луческу помогает нам принимать правильные решения»
© Футбол 1/2/3. Александр Караваев

Защитник «Динамо» Киев Александр Караваев поделился своим мнением по поводу важности для команды главного тренера Мирчи Луческу:

– Саша, как вам играется и работается без Мирчи Луческу, который временно отошел от дел по состоянию здоровья?
– Тяжело, потому что, когда он есть на бровке поля, то активно подсказывает, помогает нам принимать правильные решения. На теоретических занятиях всегда дает много полезных рекомендаций, разбирает эпизоды, что помогает нам предотвращать какие-то ошибки на поле.

Мы к этому привыкли, а сейчас Мистера нам мало. Очень ждем, когда он вернется к полноценному управлению командой.

– А что вам говорят, когда это произойдет?
– Пока непонятно, потому что у него сейчас идет период восстановления после долгого лечения. Периодически он приезжает на базу, проводит теорию с нами, а на тренировках присутствует не на поле, а из комнаты. Мистер остается в рабочем процессе, все под его контролем.

– Складывается впечатление, что Мирча Луческу – очень жесткий и требовательный тренер. Как часто бывают моменты, когда он может с вами пошутить, подколоть кого-то из игроков?
– Очень часто. Он хорошо чувствует игроков и знает, в какой момент нужно разрядить обстановку. Мистер нам не «пихает», он больше требует: «Если я вам говорю об этом громко или часто, то это потому, что я хочу донести до вас требования, чтобы вы как можно быстрее начали их выполнять».

В свою очередь, он делает это для того, чтобы мы росли как футболисты. У Луческу есть большое желание, чтобы молодые футболисты прогрессировали и поскорее выходили на более высокий уровень.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Focus.ua

(2 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
Сначала:
    Face Control
    Face Control, 25.08.2021 18:04
    -2
    ФК Лесоповал.
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности