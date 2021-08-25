Александр КАРАВАЕВ: «Луческу помогает нам принимать правильные решения»

Защитник «Динамо» Киев Александр Караваев поделился своим мнением по поводу важности для команды главного тренера Мирчи Луческу:

– Саша, как вам играется и работается без Мирчи Луческу, который временно отошел от дел по состоянию здоровья?

– Тяжело, потому что, когда он есть на бровке поля, то активно подсказывает, помогает нам принимать правильные решения. На теоретических занятиях всегда дает много полезных рекомендаций, разбирает эпизоды, что помогает нам предотвращать какие-то ошибки на поле.

Мы к этому привыкли, а сейчас Мистера нам мало. Очень ждем, когда он вернется к полноценному управлению командой.

– А что вам говорят, когда это произойдет?

– Пока непонятно, потому что у него сейчас идет период восстановления после долгого лечения. Периодически он приезжает на базу, проводит теорию с нами, а на тренировках присутствует не на поле, а из комнаты. Мистер остается в рабочем процессе, все под его контролем.

– Складывается впечатление, что Мирча Луческу – очень жесткий и требовательный тренер. Как часто бывают моменты, когда он может с вами пошутить, подколоть кого-то из игроков?

– Очень часто. Он хорошо чувствует игроков и знает, в какой момент нужно разрядить обстановку. Мистер нам не «пихает», он больше требует: «Если я вам говорю об этом громко или часто, то это потому, что я хочу донести до вас требования, чтобы вы как можно быстрее начали их выполнять».

В свою очередь, он делает это для того, чтобы мы росли как футболисты. У Луческу есть большое желание, чтобы молодые футболисты прогрессировали и поскорее выходили на более высокий уровень.