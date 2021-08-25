МАРЛОС: «Лидер Шахтера — главный тренер»

В клубе идет перестройка, считает футболист «горняков»

  • 25.08.2021 16:52
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МАРЛОС: «Лидер Шахтера — главный тренер»
© ФК Шахтер Донецк. Марлос

33-летний полузащитник «Шахтера» Марлос рассказал о том, кто сейчас является лидером в донецкой команде.

«Думаю, все люди, которые следят за «Шахтером» много лет, понимают, что сейчас наш главный лидер — наш главный тренер (Роберто Де Дзерби — прим. ред.). Он принимает все решения — кто не играет, кто не играет. Мы переживаем момент перестройки. Многие игроки, которые были важны для клуба, сейчас играют не так часто. Идет смена поколений. Сейчас для нас важны все матчи. Нам нужно как можно быстрее адаптироваться к игре тренера», — отметил Марлос.

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Источник — Бомбардир

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