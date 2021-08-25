Жерсон Родригеш вызван в сборную Люксембурга

Нападающий «Динамо» Жерсон Родригеш получил вызов в расположение сборной Люксембурга на ближайшие матчи.

Национальная команда Люксембурга сыграет два матча отбора на ЧМ-2022, дома против Азербайджана (1 сентября) и на выезде с Сербией (4 сентября), а также проведет спарринг с хозяевами будущего мундиаля Катаром (8 сентября).

Родригеш имеет в своем активе 36 матчей за сборную Люксембурга, в которых забил 7 мячей, что делает его лучшим бомбардиром национальной команды среди нынешних игроков сборной.