Жерсон Родригеш вызван в сборную Люксембурга

Нападающий «Динамо» Жерсон Родригеш получил вызов в расположение сборной Люксембурга на ближайшие матчи.
Национальная команда Люксембурга сыграет два матча отбора на ЧМ-2022, дома против Азербайджана (1 сентября) и на выезде с Сербией (4 сентября), а также проведет спарринг с хозяевами будущего мундиаля Катаром (8 сентября).
Родригеш имеет в своем активе 36 матчей за сборную Люксембурга, в которых забил 7 мячей, что делает его лучшим бомбардиром национальной команды среди нынешних игроков сборной.
Источник — ФК Динамо Киев
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