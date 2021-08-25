ОФИЦИАЛЬНО: Матеус Кунья — игрок Атлетико

Футболист продолжит карьеру в испанском клубе

  • 25.08.2021 15:50
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ОФИЦИАЛЬНО: Матеус Кунья — игрок Атлетико
© ФК Атлетико Мадрид. Матеус Кунья

22-летний бразильский форвард Матеус Кунья перешел из берлинской «Герты» в мадридский «Атлетико».

Контракт с футболистом рассчитан на пять лет. «Атлетико» заплатил за игрока около €30 миллионов.

В составе сборной Бразилии U-23 Кунья завоевал золотую медаль на Олимпийских играх в Токио.

В минувшем сезоне Кунья провел за «Герту» 28 матчей во всех турнирах, где забил 8 мячей и отдал 7 результативных передач.

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Источник — ФК Атлетико Мадрид

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