Андрей КУПЦОВ: «Шахтер ждет тяжелая игра»

Специалист поделился ожиданиями от второго поединка «горняков» с «Монако»

  • 25.08.2021 15:07
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Андрей КУПЦОВ: «Шахтер ждет тяжелая игра»
© ФК Шахтер Донецк

Украинский тренер Андрей Купцов поделился ожиданиями от ответного матча 4-го квалификационного раунда Лиги чемпионов «Шахтер» — «Монако».

«Для «Шахтера» игра будет очень тяжелая, поскольку на кону стоит попадание в групповой раунд Лиги чемпионов. «Монако» — сбалансированная команда, в ее составе достаточно качественных исполнителей. Да, «горняки» имеют преимущество в один мяч, но в тоже время у Роберто Де Дзерби есть и проблемы. Травму получил Анатолий Трубин, под вопросом участие в матче Педриньо, есть определенные проблемы у Марлоса.

И все же, считаю, что «Шахтер» — более опытная команда, верю, что наставник сможет подобрать нужную тактическую схему, которая принесет украинской команде положительный результат и выход в основную сетку соревнований», — считает Купцов.

Матч «Шахтер» — «Монако» состоится на харьковском стадионе «Металлист» в среду, 25 августа, в 22:00.

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Источник — zbirna.com

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