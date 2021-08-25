Андрей КУПЦОВ: «Шахтер ждет тяжелая игра»

Украинский тренер Андрей Купцов поделился ожиданиями от ответного матча 4-го квалификационного раунда Лиги чемпионов «Шахтер» — «Монако».

«Для «Шахтера» игра будет очень тяжелая, поскольку на кону стоит попадание в групповой раунд Лиги чемпионов. «Монако» — сбалансированная команда, в ее составе достаточно качественных исполнителей. Да, «горняки» имеют преимущество в один мяч, но в тоже время у Роберто Де Дзерби есть и проблемы. Травму получил Анатолий Трубин, под вопросом участие в матче Педриньо, есть определенные проблемы у Марлоса.

И все же, считаю, что «Шахтер» — более опытная команда, верю, что наставник сможет подобрать нужную тактическую схему, которая принесет украинской команде положительный результат и выход в основную сетку соревнований», — считает Купцов.

Матч «Шахтер» — «Монако» состоится на харьковском стадионе «Металлист» в среду, 25 августа, в 22:00.