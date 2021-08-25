КАРАВАЕВ: «Решил перейти в Динамо после 20 секунд разговора с Суркисом»

Полузащитник «бело-синих» вспомнил, как подписывал контракт с клубом

  • 25.08.2021 14:39
  • 2110 просмотров
  • 14 комментариев
КАРАВАЕВ: «Решил перейти в Динамо после 20 секунд разговора с Суркисом»
© ФК Динамо Киев. Александр Караваев

Футболист киевского «Динамо» и национальной сборной Украины Александр Караваев вспомнил, как переходил в столичный клуб.

– За сколько минут Игорь Суркис убедил тебя стать игроком «Динамо»?
– За 0,3 минуты. Или за 20 секунд. Дал понять, что и он, и главный тренер нуждаются во мне как в игроке, и футбольный клуб «Динамо» хотел бы подписать со мной контракт. Я вообще не раздумывал и дал свое согласие. Это произошло очень быстро.

Напомним, Караваев перешел в «Динамо» летом 2019 года из луганской «Зари».

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Источник — Focus

(8 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Віталій Ткачук
    Віталій Ткачук, 25.08.2021 15:44
    0
    Він ні разу не пошкодував що перейшов в ВКДК. Виграв требл, стабільно грає за збірну, та й клубу допоміг.
    Ссылка
    Phoenix
    online
    Phoenix, 25.08.2021 15:29
    0
    SaneK, 25.08.2021 14:51
    18 секунд получается, а не 20
    Математику в школе прогуливал?
    Ссылка
    Phoenix
    online
    Phoenix, 25.08.2021 15:26
    0
    folomkin99, 25.08.2021 15:01
    я имел ввиду последние 10 лет. мы же не будем опускаться до тех кто живёт далёким прошлым
    Зачем брать 10? Бери за 6 последних лет. Так ржавые любят делать!
    Ссылка
    Хуакин Гусман Лоэра
    online
    Хуакин Гусман Лоэра, 25.08.2021 15:13
    -2
    Контракт за шубы за 20 секунд ,это что-то новенькое
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    Серж N
    online
    Серж N, 25.08.2021 15:06
    +1
    Комментарий свернут. Показать
    folomkin99, 25.08.2021 14:52
    сейчас уровень динамо, это лучшие годы Зари
    Заря драла ржавых в чемпе +11?
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    newkyiv
    newkyiv, 25.08.2021 15:05
    0
    folomkin99, 25.08.2021 15:01
    я имел ввиду последние 10 лет. мы же не будем опускаться до тех кто живёт далёким прошлым
    предлагается забыть выигранные Динамо Киев Кубки обладателей Кубков?
    и все их чемпионства СССР?
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    SrnaNeSriPodNogi
    online
    SrnaNeSriPodNogi, 25.08.2021 15:04
    -2
    Жаль, может бы в Динамо играл бы нормальный защитник, а не бокопор без удара и дающий 20-30 прострелов за матч в никуда. Всадник без головы на пару с бастолюбом, гоняют как кони по бровке без пользы для команды.
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    folomkin99
    online
    folomkin99, 25.08.2021 15:01
    -7
    newkyiv, 25.08.2021 14:56
    Лучшие годы Зари это - Чемпион СССР.
    Наивысшим достижением в истории клуба является титул чемпиона СССР 1972 года. В 1974 и 1975 годах «Заря» выходила в финал Кубка СССР.
    я имел ввиду последние 10 лет. мы же не будем опускаться до тех кто живёт далёким прошлым
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    newkyiv
    newkyiv, 25.08.2021 14:56
    -1
    folomkin99, 25.08.2021 14:52
    сейчас уровень динамо, это лучшие годы Зари
    Лучшие годы Зари это - Чемпион СССР.
    Наивысшим достижением в истории клуба является титул чемпиона СССР 1972 года. В 1974 и 1975 годах «Заря» выходила в финал Кубка СССР.
    Ссылка
    newkyiv
    newkyiv, 25.08.2021 14:53
    -4
    Ну так херсонскому парню, естественно, лучше играть в Киеве. Тем более, что он перешёл в Зарю из Севастополя, который хоть примерно знал, как город. А в Луганске заблудится сразу, отойдя от вокзала. Потому что он там и не был.)
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    folomkin99
    online
    folomkin99, 25.08.2021 14:52
    -6
    u6464u, 25.08.2021 14:48
    Для Сашки динамо это выше крыши, сейчас уровень Караваева равен уровню динамо.
    сейчас уровень динамо, это лучшие годы Зари
    Ссылка
    SaneK
    SaneK, 25.08.2021 14:51
    0
    18 секунд получается, а не 20
    Ссылка
    u6464u
    u6464u, 25.08.2021 14:48
    -2
    Для Сашки динамо это выше крыши, сейчас уровень Караваева равен уровню динамо.
    Ссылка
    ffff
    ffff, 25.08.2021 14:46
    +4
    За двадцать секунд Суркис озвучил сумму контракта.
    Ссылка
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