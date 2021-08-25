КАРАВАЕВ: «Решил перейти в Динамо после 20 секунд разговора с Суркисом»

Футболист киевского «Динамо» и национальной сборной Украины Александр Караваев вспомнил, как переходил в столичный клуб.
– За сколько минут Игорь Суркис убедил тебя стать игроком «Динамо»?
– За 0,3 минуты. Или за 20 секунд. Дал понять, что и он, и главный тренер нуждаются во мне как в игроке, и футбольный клуб «Динамо» хотел бы подписать со мной контракт. Я вообще не раздумывал и дал свое согласие. Это произошло очень быстро.
Напомним, Караваев перешел в «Динамо» летом 2019 года из луганской «Зари».
Источник — Focus
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и все их чемпионства СССР?
Наивысшим достижением в истории клуба является титул чемпиона СССР 1972 года. В 1974 и 1975 годах «Заря» выходила в финал Кубка СССР.
Наивысшим достижением в истории клуба является титул чемпиона СССР 1972 года. В 1974 и 1975 годах «Заря» выходила в финал Кубка СССР.
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