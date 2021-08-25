US Open. Расписание украинок на 25 августа

В среду на корты выйдут две представительницы Украины

  • 25.08.2021 13:48
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US Open. Расписание украинок на 25 августа
© Getty Images/Global Images Ukraine. Катерина Козлова

25 августа продолжится квалификация Открытого чемпионата США по теннису.
 
В среду на корты Нью-Йорка выйдут две представительницы Украины.
 
Дарья Снигур (№207 WTA)  в первом раунде квалификации померится силами с Мариам Болквадзе из Грузии (№167 WTA). Встреча состоится первым запуском на корте №14. Время начала матча – 18:00 по Киеву.
 
Катерина Козлова (№127 WTA) начнет соревнования матчем против  Кристины Букши из Испании (№161 WTA). Встреча состоится четвертым запуском на корте №8. Ориентировочное время начала – 22:30 по Киеву.

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Источник — Sport.ua

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