US Open. Расписание украинок на 25 августа

25 августа продолжится квалификация Открытого чемпионата США по теннису.



В среду на корты Нью-Йорка выйдут две представительницы Украины.



Дарья Снигур (№207 WTA) в первом раунде квалификации померится силами с Мариам Болквадзе из Грузии (№167 WTA). Встреча состоится первым запуском на корте №14. Время начала матча – 18:00 по Киеву.



Катерина Козлова (№127 WTA) начнет соревнования матчем против Кристины Букши из Испании (№161 WTA). Встреча состоится четвертым запуском на корте №8. Ориентировочное время начала – 22:30 по Киеву.

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