Сергей МИЗИН: «Отсутствие Трубина — потеря для Шахтера»

Но травмированного вратаря сможет достойно заменить Андрей Пятов, считает специалист

  • 25.08.2021 13:23
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Сергей МИЗИН: «Отсутствие Трубина — потеря для Шахтера»
© ФК Шахтер Донецк

Бывший полузащитник сборной Украины Сергей Мизин поделился ожиданиями от ответного матча 4-го квалификационного раунда Лиги чемпионов «Шахтер» — «Монако».

«В Монако «Шахтер» превосходил хозяев в некоторых компонентах, хотя необходимо признать, что и удача была на его стороне, да и на высоте оказался вратарь Анатолий Трубин.

Конечно, его отсутствие в сегодняшнем поединке из-за травмы — ощутимая потеря для «Шахтера», хотя, уверен, не стоит драматизировать ситуацию. Да, Трубин набрал оптимальную спортивную форму, но у «Шахтера» есть еще один надежный вратарь — Андрей Пятов. Согласен, у него в последнее время не было игровой практики, однако есть огромный опыт, особенно международных матчей, и это должно помочь ему сконцентрироваться и доказать, что еще есть порох в пороховницах.

Думаю, что сегодня в стартовом составе «горняков» снова будет девять легионеров. Этот вариант приносит «горнякам» результат. Роберто Де Дзерби не станет кардинально менять состав.

Еще я надеюсь на поддержку «родных стен». В Харькове «Шахтер» уже стал своим, и поддержка 12 игрока ему гарантирована. А в противостоянии равных соперников это очень важный козырь», — считает Мизин.

Матч «Шахтер» — «Монако» пройдет в Харькове на стадионе «Металлист» в среду, 25 августа, и начнется в 22:00.

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Источник — Meta-ratings.com.ua

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