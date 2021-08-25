Украинский тренер подписал в казахстанский клуб Приндету

Владимир Мазяр усиливает «Акжайык» опытными соотечественниками

  • 25.08.2021 12:30
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Украинский тренер подписал в казахстанский клуб Приндету
© ФК Волынь. Виталий Приндета

28-летний украинский защитник Виталий Приндета стал игроком казахстанского «Акжайыка».

Игрок центра обороны имеет неплохой бэкгрануд: 70 матчей за «Волынь» в УПЛ, греческие «Платаниас» и «Ламия», сезон в ФНЛ за СКА-»Хабаровск». Да еще и свыше 50 матчей за юношеские и молодежную сборные Украины.

Но проблема в том, что с января Приндета находился без клуба и не имел игровой практики. Тем не менее, тренерский штаб уральцев это обстоятельство никак не смутило и высокорослый защитник должен прибыть в расположение «Акжайыка».

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Источник — Meta-ratings.com.ua

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