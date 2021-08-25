Интер близок к подписанию хавбека Лацио

Атакующий полузащитник римского «Лацио» Хоакин Корреа близок к переходу в миланский «Интер».
«Лацио» готов принять предложение нерадзурри в размере 30 млн евро за трансфер 27-летнего аргентинца.
С самим Корреа миланский клуб намерен заключить четырехлетний контракт с зарплатой 3,5 млн евро в год плюс бонусы.
В прошлом сезоне Корреа провел 38 матчей за «Лацио», в которых забил 11 мячей и сделал 6 ассистов.
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — твиттер Николо Скиры
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.