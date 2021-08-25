Интер близок к подписанию хавбека Лацио

Атакующий полузащитник римского «Лацио» Хоакин Корреа близок к переходу в миланский «Интер».

«Лацио» готов принять предложение нерадзурри в размере 30 млн евро за трансфер 27-летнего аргентинца.

С самим Корреа миланский клуб намерен заключить четырехлетний контракт с зарплатой 3,5 млн евро в год плюс бонусы.

В прошлом сезоне Корреа провел 38 матчей за «Лацио», в которых забил 11 мячей и сделал 6 ассистов.