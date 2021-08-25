Интер близок к подписанию хавбека Лацио

Хоакин Корреа может сменить клубную прописку

  • 25.08.2021 11:09
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Интер близок к подписанию хавбека Лацио
© Getty Images/Global Images Ukraine. Хоакин Корреа

Атакующий полузащитник римского «Лацио» Хоакин Корреа близок к переходу в миланский «Интер».

«Лацио» готов принять предложение нерадзурри в размере 30 млн евро за трансфер 27-летнего аргентинца.

С самим Корреа миланский клуб намерен заключить четырехлетний контракт с зарплатой 3,5 млн евро в год плюс бонусы.

В прошлом сезоне Корреа провел 38 матчей за «Лацио», в которых забил 11 мячей и сделал 6 ассистов.

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Источник — твиттер Николо Скиры

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