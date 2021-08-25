Каспарс ДУБРА: «Оцениваю старт Александрии в этом сезоне положительно»

Латвийский защитник «Александрии» – о выступлении в первых пяти турах чемпионата

  • 25.08.2021 03:40
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Каспарс ДУБРА: «Оцениваю старт Александрии в этом сезоне положительно»
© ФК Александрия. Каспарс Дубра

Капитан «Александрии», латвийский легионер Каспарс Дубра рассказал о старте сезона.

«У нас новая команда, очень много молодых футболистов, некоторые даже не играли в УПЛ, у команды новый костяк. Если не учитывать выездной матч против «Миная», то я оцениваю старт сезона положительно. Если бы мы там взяли ничью, то было бы гораздо приятнее - и в плане таблицы, и внутри команды. Думаю, что сейчас все идет хорошо. Главное, чтобы все дальше работали на тренировках, на футбольном поле. Надеюсь, что дальше будем продолжать в том же духе, набирать очки, радовать болельщиков и, конечно, самих себя.

Нагрузка серьезная, потому что выезды у нас достаточно длинные, немало сил уходит на это, мы постоянно в дороге. Спасибо клубу, он организует для нас солидные отели, комфортные переезды - все условия, чтобы мы себя хорошо чувствовали. Но все равно это все выматывает. Видно, что мы уже немного устаем», - сказал Дубра.

Напомним, что после пяти туров чемпионата УПЛ «Александрия» набрала десять очков и занимает шестое место в турнирной таблице.

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Источник — Meta-ratings.com.ua

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