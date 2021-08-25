US Open. Стаховский проиграл американцу на старте квалификации

Украинский теннисист Сергей Стаховский (№225 ATP) неудачно выступил в квалификации Открытого чемпионата США.
В первом круге US Open украинец в трех сетах проиграл обладателю вайлд-кард Зейну Хану из США (№455 ATP).
US Open. Первый раунд квалификации
Сергей Стаховский (Украина) – Зейн Хан (США) – 6:4, 5:7, 3:6
Напомним, ранее на старте квалификации женского турнира проиграла украинка Катарина Завацкая.
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Источник — Sport.ua
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