Сергей Стаховский – Зейн Хан. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В ночь со вторника на среду украинский теннисист Сергей Стаховский (№225 ATP) стартует в квалификации Открытого чемпионата США.
В первом круге украинец сразится с обладателем вайлд-кард Зейном Ханом из США (№455 ATP) пятым запуском на корте №5 после матча Галфи - Чирико. Ориентировочное время начала матча – 02:00 по Киеву.
Ранее теннисисты между собой не играли.
Далее по сетке победитель встречи Дамир Джумгур (№120 ATP) – Питер Полански (№236 ATP).
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Источник — Sport.ua
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