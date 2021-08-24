Костюк/Таусон – Мартинцова/Вондроушова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

24 августа украинская теннисистка Марта Костюк начнет выступления на турнире серии WTA 250 в Чикаго в парном разряде.
В матче первого круга украинка в дуэте с Кларой Таусон из Дании сразится против чешского тандема Тереза Мартинцова / Маркета Вондроушова.
Ориентировочное время начала матча – 22:00 по Киеву.
Далее со сетке первый сеяный дуэт Николь Мелихар / Деми Схурс.
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Источник — Sport.ua
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