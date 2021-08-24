Шахтер – Монако. Прогноз на матч Вячеслава Грозного

Известный украинский тренер Вячеслав Грозный сделал прогноз на ответный матч квалификации Лиги чемпионов «Шахтер» – «Монако».

«Монако» результате неудачных игр в августе вышел из зоны комфорта, а потому сейчас раздражен и очень опасен. У монегасков очень много стоит на кону. А) Непопадание в групповой раунд Лиги чемпионов. Б) Нахождение среди аутсайдеров в Лиге 1. «Монако», который боролся за чемпионство, на данный момент с одним очком идет 19-м месте турнирной таблицы. В) Невнятная, блеклая игра. Г) Слабые кондиции. Д) Отсутствие забитых мячей. В трех поединках чемпионата Франции они забили один мяч. Е) Возможность смены главного тренера хорвата Нико Ковача и его тренерского штаба. Ж) Пересмотр контрактов игроков в сторону уменьшения в связи с непопаданием в Лигу чемпионов. З) Недовольство владельцев и акционеров клуба. То есть «Монако» сейчас другой совершенно. После ничьи с «Нантом» (1:1) монегаски в Лиге 1 не забивают. Они проиграли «Лорьяну» (0:1) и «Лансу» (0:2).

А вот «Шахтер» идет по нарастающей. У них за месяц, начиная с 24 июля, 7 побед в 8 матчах. «Горняки» уступили только «Александрии». «Шахтер» очень тщательно и ответственно готовится к ответному матчу с «Монако», так как это этапный итог работы всего коллектива «горняков» за целый год. Их задача – это обязательное участие в групповом раунде Лиги чемпионов. В матче УПЛ в Одессе против «Черноморца» была проведена очень большая ротация состава. Место в старте получили молодые Мудрик, Судаков, Сикан, Конопля и опытные Пятов, Марлос, Исмаили, Кривцов. На мой взгляд, это очень правильное решение, так как есть больше времени на восстановление футболистов, игравших во Франции. Также было проявлено доверие тем, кто имеет меньше игровой практики по разным причинам.

Перед противостояниями с «Генком» и «Монако» я публично говорил об уверенности в победе «Шахтера» над бельгийцами и над монегасками в обоих матчах, приводя конкретные аргументы. Поэтому тезисно напомню о преимуществах «горняков». «Шахтер» быстрее во всех компонентах: А) Они быстрее передвигаются, как индивидуально, так и командно. Б) У «Шахтера» выше скоростная техника. В) Быстрота и правильность принятия решений. «Шахтер» лучше контролирует мяч, быстрее переходит из одной фазы игры в другую. «Горняки» быстро и точно доставляют мяч в ударные зоны и лучше реализуют моменты. В сегодняшнем уровне готовности двух команд у «Шахтера» во всем огромное преимущество. Но это нужно доказывать конкретно во время матча в Харькове, потому что соперник хочет и желает прыгнуть выше головы. Они сегодня более опасны, чем перед первой встречей, так как слишком много на кону и реально задето самолюбие монегасков. Но это их проблемы. Лично я не сомневаюсь в выигрыше «Шахтера». Искренне желаю успеха «горнякам» и победить именитого соперника, а мы с удовольствием будем смотреть матчи группового раунда Лиги чемпионов», - сказал Грозный.

Матч «Шахтер» – «Монако» состоится 25-го августа. Начало встречи в 22:00.

Вячеслав Грозный – известный украинский тренер. Возглавлял «Ниву» Винница, «Днепр», «Арсенал» Киев, «Металлург» Запорожье, «Говерлу». Также работал с российским «Тереком», болгарским «Левски», грузинским «Динамо» Тбилиси, казахстанскими «Тоболом», «Иртышем» и «Шахтером» Караганда.