Шахтер – Монако. Прогноз на матч Младена Бартуловича

Прогноз эксперта на матч квалификации Лиги чемпионов

  • 24.08.2021 20:14
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Шахтер – Монако. Прогноз на матч Младена Бартуловича
© ФК Шахтер Донецк

Капитан «Ингульца» Младен Бартулович сделал прогноз на ответный матч квалификации Лиги чемпионов «Шахтер» – «Монако».

«Первый матч в Монте-Карло выиграл «Шахтер» со счетом 0:1 благодаря голу бразильца Педриньо в первом тайме.
Это будет четвертый матч соперников в истории. На данный момент, «горняки» победили два раза и один раз выиграл «Монако».

«Шахтер» перед ответной встречей в рамках УПЛ выиграл у «Черноморца» в Одессе со счетом 0:3. В свою очередь, «Монако» уступил на своем поле «Лансу». Кстати после победы над «Спартой» (3:1) монегаски уже три поединка кряду не забивают мячей.

На домашнем поле «Шахтеру» нужно сохранить позитивный результат. Поставлю на то, что «горняки» не проиграют в этом матче с «Монако» и пройдут дальше, порадовав всех болельщиков «Шахтера» и Украины», - сказал Бартулович.

Матч «Шахтер» – «Монако» состоится 25-го августа. Начало встречи в 22:00 по Киеву.

Младен Бартулович – известный хорватский футболист, капитан «Ингульца». Большую часть карьеры играл в Украине. Бартулович защищал цвета «Днепра», «Кривбасса», «Арсенала» Киев, «Ворсклы», «Карпат» и «Волыни». Также 34-летний хавбек поиграл за хорватский «Хайдук» и польский «Медзь».

Данный прогноз является мнением эксперта и не гарантирует выигрыша в букмекерской конторе.

Младен Бартулович, Sport.ua

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