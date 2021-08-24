Леся Цуренко – Эллен Перес. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

24 августа украинская теннисистка Леся Цуренко (№189 WTA) стартует в квалификации Открытого чемпионата США.



В первом раунде отбора украинка встретится с австралийкой Эллен Перес (№219 WTA). Встреча состоится на корте №6 вторым запуском после матча Эбден – Гайо. Ориентировочное время начала матча – 20:30 по Киеву.



Ранее теннисистки между собой не играли.



В полуфинале отбора будет жать победительница матча Анна Каролина Шмидлова (№92 WTA) – Тесса Андрианжафитримо (№204 WTA).