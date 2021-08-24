Портимоненсе выиграл борьбу у Шахтера и Атлетико за талантливого японца

Португальский «Портимоненсе» выиграл трансферную битву у донецкого «Шахтера» и мадридского «Атлетико» за 20-летнего японского оттянутого форварда Сюхэя Кавасаки, который выступает за «Гамбу Осаку».

Ожидается, что японец прибудет в Португалию до конца недели и подпишет контракт до июля 2026 года. В договоре будет прописана клаусула в размере 40 миллионов евро.

Также на Кавасаки претендовал клуб, который с недавних пор возглавляет украинец Сергей Ребров – «Аль-Айн».

Сюхэй Кавасаки считается одним из наиболее многообещающих молодых японских футболистов. На портале Transfermarkt он оценивается в 300 тысяч евро.

В текущем сезоне в составе «Гамбы Осаки» Кавасаки провел 9 матчей в рамках всех турниров, отличившись 3 забитыми мячами и 1 результативной передачей.