Портимоненсе выиграл борьбу у Шахтера и Атлетико за талантливого японца

Сюхэй Кавасаки на текущей неделе должен завершить свой переход в стан «черно-белых»

  • 24.08.2021 19:39
  • 459 просмотров
  • 1 комментарий
Портимоненсе выиграл борьбу у Шахтера и Атлетико за талантливого японца
© sicnoticias.pt. Сюхэй Кавасаки (справа)

Португальский «Портимоненсе» выиграл трансферную битву у донецкого «Шахтера» и мадридского «Атлетико» за 20-летнего японского оттянутого форварда Сюхэя Кавасаки, который выступает за «Гамбу Осаку».

Ожидается, что японец прибудет в Португалию до конца недели и подпишет контракт до июля 2026 года. В договоре будет прописана клаусула в размере 40 миллионов евро.

Также на Кавасаки претендовал клуб, который с недавних пор возглавляет украинец Сергей Ребров – «Аль-Айн».

Сюхэй Кавасаки считается одним из наиболее многообещающих молодых японских футболистов. На портале Transfermarkt он оценивается в 300 тысяч евро.

В текущем сезоне в составе «Гамбы Осаки» Кавасаки провел 9 матчей в рамках всех турниров, отличившись 3 забитыми мячами и 1 результативной передачей.

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Источник — SIC Notícias

(1 голос)

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Комментарии
Сначала:
    Robert Monroe
    online
    Robert Monroe, 24.08.2021 19:48
    0
    Виграв битву? ))))
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