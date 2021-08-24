Илья Марченко – Тобиас Камке. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

24 августа украинский теннисист Илья Марченко (№154 ATP) стартует в квалификации Открытого чемпионата США.



В первом круге украинец сразится против Тобиаса Камке из Германии (№247 ATP). Поединок будет сыгран на корте №9 вторым запуском после матча Бузарнеску – Кава. Ориентировочное время начала матча – 20:00 по Киеву.



Ранее теннисисты встречались дважды, обе победы на счету немца.



Далее по сетке победитель встречи Александр Мюллер (№196 ATP) – Иржи Легечка (№192 ATP).