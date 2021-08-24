Марта Костюк – Кайя Канепи. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

24 августа украинская теннисистка Марта Костюк (№56 WTA) продолжит выступления на турнире серии WTA 250 в Чикаго.



Украинка, которая получила восьмой номер посева, в матче второго круга сразится против Кайи Канепи из Эстонии (№69 WTA). Встреча пройдет первым запуском на центральном корте. Время начала встречи – 19:00 по Киеву.





Ранее девушки между собой не играли.



В следующем раунде победительница встречи сразится против Аны Богдан (№106 WTA) или Варвары Грачевой (№88 WTA).

РАСПИСАНИЕ ДНЯ

ТУРНИРНАЯ СЕТКА