Марта Костюк – Кайя Канепи. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча второго круга на турнире в Чикаго

  • 24.08.2021 19:00
  • 1648 просмотров
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Марта Костюк – Кайя Канепи. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
© Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

24 августа украинская теннисистка Марта Костюк (№56 WTA) продолжит выступления на турнире серии WTA 250 в Чикаго.
 
Украинка, которая получила восьмой номер посева, в матче второго круга сразится против Кайи Канепи из Эстонии (№69 WTA). Встреча пройдет первым запуском на центральном корте. Время начала встречи – 19:00 по Киеву.

 

Ранее девушки между собой не играли. 
 
В следующем раунде победительница встречи сразится против Аны Богдан (№106 WTA) или Варвары Грачевой (№88 WTA). 

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Источник — Sport.ua

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