Марта Костюк – Кайя Канепи. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

24 августа украинская теннисистка Марта Костюк (№56 WTA) продолжит выступления на турнире серии WTA 250 в Чикаго.
Украинка, которая получила восьмой номер посева, в матче второго круга сразится против Кайи Канепи из Эстонии (№69 WTA). Встреча пройдет первым запуском на центральном корте. Время начала встречи – 19:00 по Киеву.
Ранее девушки между собой не играли.
В следующем раунде победительница встречи сразится против Аны Богдан (№106 WTA) или Варвары Грачевой (№88 WTA).
Источник — Sport.ua
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