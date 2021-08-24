Экс-хавбек Карпат перешел в ирландский Слайго Роверс

Мелвин Лоренцен провел во львовской команде несколько месяцев в 2019 году

  • 24.08.2021 13:08
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Экс-хавбек Карпат перешел в ирландский Слайго Роверс
© ФК Слайго Роверс. Мелвин Лоренцен

Бывший атакующий полузащитник «Карпат» Мелвин Лоренцен, который выступал за львовян с сентября по декабрь 2019 года, стал футболистом ирландского клуба «Слайго Роверс».

26-летний футболист подписал со «Слайго Роверс» контракт до конца текущего сезона. Трансфер произошел на правах свободного агента.

«Приятно подписать официальный контракт. Это именно то, чего я искал – быть в профессиональной среде и играть матчи. В последнее время мои дела складывались не очень из-за сорванного сезона в Индонезии, а потому я имел время подумать о будущем. Я хотел прийти в клуб, где смогу что-то изменить», - заявил Лоренцен.

После ухода из «Карпат» Лоренцен полтора года был без клуба, прежде чем в марте 2021-го подписал контракт с индонезийской «Перселой», однако за эту команду Мелвину было суждено провести только 3 матча, в которых он забил 2 мяча.

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