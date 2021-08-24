В рамках 5-го тура Первой лиги чемпионата Украины «Нива» обыграла «Кремень». Встреча закончилась со счетом 2:1.
Смотрите видео голов и обзор матча:
События матча
|82'
|ГОЛ ! Мяч забил Максим Навроцкий (Кремень).
|30'
|ГОЛ ! С пенальти забил Андрей Ризнык (Нива Т).
|19'
|ГОЛ ! Мяч забил Константин Бычек (Нива Т).
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Источник — Sport.ua
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