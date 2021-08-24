Дарио СРНА: «Конопля – будущее Шахтера и украинского футбола»

Директор по футболу донецкого «Шахтера» Дарио Срна высказался о поединках с «Черноморцем» и «Монако», а также о поездке в Хорватию по приглашению президента УЕФА.

– Во-первых, поздравляю команду с победой. Много молодых, много новых игроков. Рад, что футбол вернулся в Одессу, в город, который живет футболом, что болельщики на стадионе – это очень приятно. Самым главным было выиграть. Теперь в среду нас ждет финал с «Монако». Некоторые футболисты отдохнули, это хорошо, а сейчас начинается подготовка к «Монако».

– Что скажете о возвращении на поле Андрея Пятова и о дебюте Ефима Конопли?

– Я рад за Пятова, что он не пропустил. Рад за Коноплю, который показал очень хорошую игру. Он – будущее «Шахтера» и украинского футбола. Я рад и за Мудрика, и за Сикана, и за Судакова. Была очень тяжелая встреча, на них есть определенное давление, но ребята справились и тоже показали, что они – будущее «Шахтера» и украинского футбола.

– Несмотря на то, что играли в Одессе, было много болельщиков «Шахтера»…

– Огромное спасибо! Поддержка всегда очень приятна. Хочу пригласить всех болельщиков «Шахтера», Украины, одного и второго «Металлиста» поддержать в среду нашу команду. Нам нужна эта победа, чтобы поднять футбольный имидж Украины, имидж «Шахтера», чтобы Лига чемпионов снова приехала в Украину.

– Расскажите о вашем участии в выставочном матче Молодежных спортивных игр в Хорватии.

– Мне очень приятно, что президент УЕФА Александер Чеферин пригласил меня как амбассадора. Приятно сыграть с такими большими футболистами, как Фигу, Йерро, Малуда, Максвелл, мы друг друга знаем. Накануне после тренировки сразу улетел в Хорватию, а вечером вернулся в Одессу. Очень приятно было находиться там. Дети – это будущее, и я всегда рад отвечать на такие звонки, если это касается детей.

– Дарио Срна вернулся на поле в качестве футболиста. Была ностальгия?

– Это происходило еще и в Сплите, где я начал футбольную карьеру после Метковича. Это город, где я играл и жил семь лет. Конечно, было очень приятно – встретили хорошо, красиво. Я благодарен, что пригласили.

– Насколько важно проводить такие мероприятия и матчи для развития футбола?

– Очень важно. Вы видите сами: бывшие футболисты, которые приехали, хотят помогать детям развиваться. Хорватия – футбольная страна, а дети – это будущее, и мы должны вложить все силы, все возможности, чтобы помочь им в любом спорте.