Цифры и факты. Важнейшие события 5-го тура УПЛ

«Динамо» одерживает 10-ю крупную победу в УПЛ под руководством Мирчи Луческу.

Общая беспроигрышная серия киевлян достигает 22-х матчей (+18=4), а домашняя - 11 (+9=2).

Бело-синие забивают в родных стенах 11 игр кряду.

350-й матч в карьере проводит Сергей Сидорчук (ЧУ - 209, КУ - 31, СК - 6, ЕК - 62, СУ - 41), в том числе 60-й в УПЛ в качестве капитана «Динамо».

Виктор Цыганков забивает 62-й мяч в чемпионатах Украины и выходит на 5-е место в списке лучших бомбардиров киевлян, обойдя Виктора Леоненко.

45-й мяч за «Динамо» забивает Виталий Буяльский (ЧУ - 30, КУ - 1, СК - 1, ЕК - 13).

6-й раз поражает ворота «Десны» Виктор Цыганков, 3-й - Виталий Буяльский.

Мяч, забитый в свои ворота Тарасом Завийским, становится 10-м для «Динамо» в домашних баталиях с подопечными Александра Рябоконя.

«Десна» обновляет личный антирекорд, пропуская в гостях 7 игр подряд.

«Шахтер», нанесший 17-й разгром «Черноморцу», празднует 75-ю крупную викторию на чужих полях.

Горняки, 4-й раз подряд взявшие верх над «моряками» (мячи 12-0), одерживают 3-ю кряду крупную победу в гостях (мячи 10-0).

Безничейная серия оранжево-черных достигает 17 игр (+12-5), а сухая гостевая - 306 минут.

Андрей Пятов становится 6-м игроком, выступавшим в 19 чемпионатах Украины.

50-й матч в карьере проводит Ефим Конопля (ЧУ - 45, КУ - 4, ЕК - 1).

25-й мяч в рядах горняков забивает Алан Патрик (ЧУ - 17, КУ - 1, СК - 1, ЕК - 6).

Домашняя безвыигрышная серия «Черноморца» во встречах с «Шахтером» достигает 16 матчей (=4-12).

ФК Шахтер Донецк

Одесситы не забивают дончанам в общем 6 игр подряд (562 минуты), а дома - 4 (390 минут).

«Заря» 3-й раз кряду выигрывает в гостях у «Мариуполя» (мячи 7-4).

Луганчане одерживают 3-ю подряд победу на чужих полях (мячи 10-4).

Безничейная гостевая серия черно-бело-красных достигает 12 игр (+9-3).

Шахаб Захеди становится автором 40-го дубля «Зари» в чемпионатах Украины, в том числе 4-го во встречах с «Мариуполем». При этом первый его гол оказывается 20-м для луганчан в гостевых баталиях с мариупольцами.

120-й мяч в карьере забивает Александр Гладкий (ЧУ - 94, КУ - 13, СК - 4, ЕК - 8, СУ - 1), в том числе 10-й за «Зарю» в УПЛ.

6-й раз поражает ворота оранжево-синих Александр Гладкий (3 - за «Харьков», 2 - за «Шахтер», 1 - за «Зарю»), 3-й - Шахаб Захеди.

«Мариуполь» терпит в общем 4-е поражение подряд (мячи 7-11), а в родных стенах - 3-е (мячи 6-9).

Денис Свитюха становится автором 20-го гола мариупольцев в домашних поединках с луганчанами.

Мяч, забитый Александром Гладким, оказывается 900-м, пропущенным оранжево-синими в элитном дивизионе.

«Ворскла» одерживает 3-ю подряд победу на своем поле (мячи 8-1), а «Металлист 1925» терпит 3-е кряду поражение в гостях (мячи 0-5).

Полтавчане празднуют 250-ю викторию в чемпионатах Украины, а Юрий Максимов - 60-ю.

«Днепр-1» одерживает 3-ю победу подряд в родных стенах (мячи 7-1).

70-й матч в УПЛ на тренерском посту проводит Игор Йовичевич (+22=18-30, 83-91).

Даниил Игнатенко становится автором 50-го домашнего гола днепрян.

Личный антирекорд обновляет «Рух», пропускающий на чужих полях 6 игр кряду.

«Александрия» с 4-й попытки впервые побеждает в гостях у «Колоса».

«Верес» прерывает две свои «рекордные» безвыигрышные серии: общую - из 14 матчей (=5-9) и домашнюю - из 7 (=4-3). Последнюю викторию ровенчане отпраздновали 4 марта 2018 года - 1:0 в гостях со «Сталью», а в родных стенах 25 февраля 2018 года - 3:1 с «Динамо».

«Минай» по-прежнему не знает побед на чужих полях - 5 ничьих и 11 поражений.

«Ингулец» одерживает первую волевую победу в элитном дивизионе (в 30-й игре).

30-й матч на посту главного тренера красно-желтых проводит Сергей Лавриненко (+6=12-12, 29-47).

Мяч, забитый Александром Козаком, становится 100-м, пропущенным «Львовом» в родных стенах.

50-й матч в чемпионатах Украины проводят Сергей Булеца («Заря») и Александр Назаренко («Днепр-1»), 1-й - Валентин Кожокару («Днепр-1»), Богдан Кушниренко («Ворскла»), Владимир Маханьков («Колос»), Виталий Роман («Рух»), Денис Свитюха, Даниил Удод (оба - «Мариуполь») и Илья Шкурин («Динамо»).

В 5-м для себя клубе элитного дивизиона дебютирует Сергей Болбат («Десна»), в 3-м - Валерий Бондаренко («Ворскла») и Алексей Гуцуляк («Днепр-1»), во 2-м - Денис Антюх («Динамо»), Ефим Конопля («Шахтер») и Сергей Ченбай («Металлист 1925»).

5-й мяч в УПЛ забивает Владислав Бабогло, 1-й - Денис Свитюха (в 1-й игре), Артур Микитишин (в 4-й) и Роберт Гегедош (в 5-й).

3-й дубль в украинских чемпионатах делают Виталий Буяльский и Шахаб Захеди.

19-й пенальти из 20, в том числе 8-й кряду, реализовывает Виктор Цыганков.

4-ю пенальтийскую дуэль из 13 выигрывает Дмитрий Ризнык, 1-ю из 3-х - Богдан Когут.

170-й сухой матч в чемпионатах Украины проводит Андрей Пятов.

2-ю красную карточку в карьере зарабатывает Богдан Белошевский, 1-ю - Виталий Дахновский (в 5-м матче).

40-й поединок в элитном дивизионе проводит арбитр из Вишневого Денис Шурман.

20-й раз назначает пенальти рефери из Кропивницкого Виктор Копиевский.