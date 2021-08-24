Цифры и факты. Важнейшие события 5-го тура УПЛ

Sport.ua собрал самые главные события минувшего тура в статистическом разрезе

  • 24.08.2021 10:56
  • 332 просмотра
  • 0 комментариев
Цифры и факты. Важнейшие события 5-го тура УПЛ
© ФК Динамо Киев

«Динамо» одерживает 10-ю крупную победу в УПЛ под руководством Мирчи Луческу.

Общая беспроигрышная серия киевлян достигает 22-х матчей (+18=4), а домашняя - 11 (+9=2).

Бело-синие забивают в родных стенах 11 игр кряду.

350-й матч в карьере проводит Сергей Сидорчук (ЧУ - 209, КУ - 31, СК - 6, ЕК - 62, СУ - 41), в том числе 60-й в УПЛ в качестве капитана «Динамо».

Виктор Цыганков забивает 62-й мяч в чемпионатах Украины и выходит на 5-е место в списке лучших бомбардиров киевлян, обойдя Виктора Леоненко.

45-й мяч за «Динамо» забивает Виталий Буяльский (ЧУ - 30, КУ - 1, СК - 1, ЕК - 13).

6-й раз поражает ворота «Десны» Виктор Цыганков, 3-й - Виталий Буяльский.

Мяч, забитый в свои ворота Тарасом Завийским, становится 10-м для «Динамо» в домашних баталиях с подопечными Александра Рябоконя.

«Десна» обновляет личный антирекорд, пропуская в гостях 7 игр подряд.

«Шахтер», нанесший 17-й разгром «Черноморцу», празднует 75-ю крупную викторию на чужих полях.

Горняки, 4-й раз подряд взявшие верх над «моряками» (мячи 12-0), одерживают 3-ю кряду крупную победу в гостях (мячи 10-0).

Безничейная серия оранжево-черных достигает 17 игр (+12-5), а сухая гостевая - 306 минут.

Андрей Пятов становится 6-м игроком, выступавшим в 19 чемпионатах Украины.

50-й матч в карьере проводит Ефим Конопля (ЧУ - 45, КУ - 4, ЕК - 1).

25-й мяч в рядах горняков забивает Алан Патрик (ЧУ - 17, КУ - 1, СК - 1, ЕК - 6).

Домашняя безвыигрышная серия «Черноморца» во встречах с «Шахтером» достигает 16 матчей (=4-12).

ФК Шахтер Донецк

Одесситы не забивают дончанам в общем 6 игр подряд (562 минуты), а дома - 4 (390 минут).

«Заря» 3-й раз кряду выигрывает в гостях у «Мариуполя» (мячи 7-4).

Луганчане одерживают 3-ю подряд победу на чужих полях (мячи 10-4).

Безничейная гостевая серия черно-бело-красных достигает 12 игр (+9-3).

Шахаб Захеди становится автором 40-го дубля «Зари» в чемпионатах Украины, в том числе 4-го во встречах с «Мариуполем». При этом первый его гол оказывается 20-м для луганчан в гостевых баталиях с мариупольцами.

120-й мяч в карьере забивает Александр Гладкий (ЧУ - 94, КУ - 13, СК - 4, ЕК - 8, СУ - 1), в том числе 10-й за «Зарю» в УПЛ.

6-й раз поражает ворота оранжево-синих Александр Гладкий (3 - за «Харьков», 2 - за «Шахтер», 1 - за «Зарю»), 3-й - Шахаб Захеди.

«Мариуполь» терпит в общем 4-е поражение подряд (мячи 7-11), а в родных стенах - 3-е (мячи 6-9).

Денис Свитюха становится автором 20-го гола мариупольцев в домашних поединках с луганчанами.

Мяч, забитый Александром Гладким, оказывается 900-м, пропущенным оранжево-синими в элитном дивизионе.

«Ворскла» одерживает 3-ю подряд победу на своем поле (мячи 8-1), а «Металлист 1925» терпит 3-е кряду поражение в гостях (мячи 0-5).

Полтавчане празднуют 250-ю викторию в чемпионатах Украины, а Юрий Максимов - 60-ю.

«Днепр-1» одерживает 3-ю победу подряд в родных стенах (мячи 7-1).

70-й матч в УПЛ на тренерском посту проводит Игор Йовичевич (+22=18-30, 83-91).

Даниил Игнатенко становится автором 50-го домашнего гола днепрян.

Личный антирекорд обновляет «Рух», пропускающий на чужих полях 6 игр кряду.

«Александрия» с 4-й попытки впервые побеждает в гостях у «Колоса».

«Верес» прерывает две свои «рекордные» безвыигрышные серии: общую - из 14 матчей (=5-9) и домашнюю - из 7 (=4-3). Последнюю викторию ровенчане отпраздновали 4 марта 2018 года - 1:0 в гостях со «Сталью», а в родных стенах 25 февраля 2018 года - 3:1 с «Динамо».

«Минай» по-прежнему не знает побед на чужих полях - 5 ничьих и 11 поражений.

«Ингулец» одерживает первую волевую победу в элитном дивизионе (в 30-й игре).

30-й матч на посту главного тренера красно-желтых проводит Сергей Лавриненко (+6=12-12, 29-47).

Мяч, забитый Александром Козаком, становится 100-м, пропущенным «Львовом» в родных стенах.

50-й матч в чемпионатах Украины проводят Сергей Булеца («Заря») и Александр Назаренко («Днепр-1»), 1-й - Валентин Кожокару («Днепр-1»), Богдан Кушниренко («Ворскла»), Владимир Маханьков («Колос»), Виталий Роман («Рух»), Денис Свитюха, Даниил Удод (оба - «Мариуполь») и Илья Шкурин («Динамо»).

В 5-м для себя клубе элитного дивизиона дебютирует Сергей Болбат («Десна»), в 3-м - Валерий Бондаренко («Ворскла») и Алексей Гуцуляк («Днепр-1»), во 2-м - Денис Антюх («Динамо»), Ефим Конопля («Шахтер») и Сергей Ченбай («Металлист 1925»).

5-й мяч в УПЛ забивает Владислав Бабогло, 1-й - Денис Свитюха (в 1-й игре), Артур Микитишин (в 4-й) и Роберт Гегедош (в 5-й).

3-й дубль в украинских чемпионатах делают Виталий Буяльский и Шахаб Захеди.

19-й пенальти из 20, в том числе 8-й кряду, реализовывает Виктор Цыганков.

4-ю пенальтийскую дуэль из 13 выигрывает Дмитрий Ризнык, 1-ю из 3-х - Богдан Когут.

170-й сухой матч в чемпионатах Украины проводит Андрей Пятов.

2-ю красную карточку в карьере зарабатывает Богдан Белошевский, 1-ю - Виталий Дахновский (в 5-м матче).

40-й поединок в элитном дивизионе проводит арбитр из Вишневого Денис Шурман.

20-й раз назначает пенальти рефери из Кропивницкого Виктор Копиевский.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Юрий Ляховецкий, Sport.ua

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности