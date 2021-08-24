Каспарс ДУБРА: «Нам по силам попасть в зону еврокубков»

Капитан «Александрии», латвийский легионер Каспарс Дубра рассказал о задачах на сезон.

«Понятно, что все зависит от того, как мы будем играть, но задача – попасть в зону еврокубков – вполне реальная. Сейчас очень важно в этих шести матчах набрать максимум очков, потому что это трудный период для нас, постоянные переезды, выездные поединки. В общем, я думаю, что эта задача нам по силам.

Многие факторы должна сыграть, чтобы мы достигли этой цели. Чтобы не было травмированных футболистов, чтобы игроки не выпадали, чтобы не было дисквалификаций, потому что у нас есть костяк, несколько человек выпадает и тогда уже труднее становится. Также должна быть футбольная удача», - сказал Дубра.

Напомним, что после пяти туров чемпионата УПЛ «Александрия» набрала десять очков и занимает шестое место в турнирной таблице.