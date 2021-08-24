Директор Александрии: «Еще раз убеждаешься, что незаменимых – не бывает»

В пятом туре чемпионата УПЛ «горожане» записали в свой актив победу уже над третьим представителем Украины в еврокубках - «Колосом».

Директор ФК «Александрия» Дмитрий Китаев рассказал, ожидал ли он такой прыти от подопечных Юрия Гуры на старте сезона.

«Еще раз убеждаешься, что незаменимых – не бывает. После ухода главного тренера Владимира Шарана и целой группы ведущих футболистов, многие эксперты утверждали, что один неудачник сезона уже известен - «Александрия». Однако нового тренера - Юрию Гуру и наших селекционеров это не пугало. Они скрупулезно работали над поиском замены выбывшим и кирпичик до кирпичика возводили фундамент обновленной «Александрии». Я считаю, что «горожане» занимают «свое» место в турнирной таблице, хотя соперники на старте попались нам серьезные.

Завершена ли селекционная работа? Прилагаем усилия, чтобы усилиться еще одним летним новичком. Сейчас все на стадии переговоров. Кто может покинуть «Александрию»? Нас не все устраивает в молодежной команде, и, если кадровые изменения будут, то только среди резервистов», - сказал Китаев.

Напомним, что после пяти туров чемпионата УПЛ «Александрия» набрала десять очков и занимает шестое место в турнирной таблице.