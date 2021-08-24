US Open. Расписание украинцев на 24 августа

Во вторник на корты выйдут четыре представителя Украины

  • 24.08.2021 01:30
  • 135 просмотров
  • 0 комментариев
US Open. Расписание украинцев на 24 августа
© Getty Images/Global Images Ukraine. Сергей Стаховский

24 августа пройдут первые матчи квалификации Открытого чемпионата США по теннису.
 
Во вторник на корты Нью-Йорка выйдут четыре представителя Украины.
 
Леся Цуренко (№189) в первом раунде квалификации встретится с австралийкой Эллен Перес (№219). Встреча состоится на корте №6 вторым запуском. Ориентировочное время начала матча – 19:30 по Киеву.
 
Илья Марченко (№154) в первом круге сразится против немца Тобиаса Камке (№247). Поединок будет сыгран на корте №9 вторым запуском. Ориентировочное время начала матча – 19:30 по Киеву.
 
Катарина Завацкая (№143) начнет отбор против польки Урсулы Радваньской (№215) третьим запуском на корте №10. Ориентировочное время начала матча – 21:00 по Киеву.
 
Сергей Стаховский (№225) на старте померится силами с обладателем вайлд-кард Зейном Ханом из США (№455) пятым запуском на корте №5. Ориентировочное время начала матча – 23:50 по Киеву.
 
РАСПИСАНИЕ ДНЯ

ТУРНИРНАЯ СЕТКА (мужчины)

ТУРНИРНАЯ СЕТКА (женщины)

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Sport.ua

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности