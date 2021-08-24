US Open. Расписание украинцев на 24 августа

24 августа пройдут первые матчи квалификации Открытого чемпионата США по теннису.



Во вторник на корты Нью-Йорка выйдут четыре представителя Украины.



Леся Цуренко (№189) в первом раунде квалификации встретится с австралийкой Эллен Перес (№219). Встреча состоится на корте №6 вторым запуском. Ориентировочное время начала матча – 19:30 по Киеву.



Илья Марченко (№154) в первом круге сразится против немца Тобиаса Камке (№247). Поединок будет сыгран на корте №9 вторым запуском. Ориентировочное время начала матча – 19:30 по Киеву.



Катарина Завацкая (№143) начнет отбор против польки Урсулы Радваньской (№215) третьим запуском на корте №10. Ориентировочное время начала матча – 21:00 по Киеву.



Сергей Стаховский (№225) на старте померится силами с обладателем вайлд-кард Зейном Ханом из США (№455) пятым запуском на корте №5. Ориентировочное время начала матча – 23:50 по Киеву.



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