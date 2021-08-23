Ференцварош - Янг Бойз. Прогноз на матч Младена Бартуловича

Капитан «Ингульца» Младен Бартулович сделал прогноз на ответный матч квалификации Лиги чемпионов «Ференцварош» - «Янг Бойз».

«Первую встречу в Швейцарии выиграл «Янг Бойз». Швейцарцы с 25-й минуты играли в меньшинстве, но смогли одержать победу со счетом 3:2 на домашнем поле с искусственным газоном. За «Янг Бойз» мячи забивали Элиа, Сьерро и Гарсиа. В составе венгров дублем отличился Боли.

Перед ответным поединком «Янг Бойз» не играл матч на внутренней арене. «Ференцварош» также пропустил матч чемпионата Венгрии.

Да, «Янг Бойз» на домашнем искусственном поле обыграл «Ференцварош» (3:2). Но, думаю, в ответной игре при своих фанатах венгерская команда сумеет добиться позитивного для себя результата. Поставлю на то, что «Ференцварош» пройдет в групповой раунд Лиги чемпионов», - сказал Бартулович.

Матч «Ференцварош» - «Янг Бойз» состоится 24-го августа. Начало встречи в 22:00.

Младен Бартулович – известный хорватский футболист, капитан «Ингульца». Большую часть карьеры играл в Украине. Бартулович защищал цвета «Днепра», «Кривбасса», «Арсенала» Киев, «Ворсклы», «Карпат» и «Волыни». Также 34-летний хавбек поиграл за хорватский «Хайдук» и польский «Медзь».