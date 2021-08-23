Ференцварош - Янг Бойз. Прогноз на матч Младена Бартуловича

Прогноз эксперта на матч квалификации Лиги чемпионов

  • 23.08.2021 22:40
  • 266 просмотров
  • 0 комментариев
Ференцварош - Янг Бойз. Прогноз на матч Младена Бартуловича
© Getty Images/Global Images Ukraine

Капитан «Ингульца» Младен Бартулович сделал прогноз на ответный матч квалификации Лиги чемпионов «Ференцварош» - «Янг Бойз».

«Первую встречу в Швейцарии выиграл «Янг Бойз». Швейцарцы с 25-й минуты играли в меньшинстве, но смогли одержать победу со счетом 3:2 на домашнем поле с искусственным газоном. За «Янг Бойз» мячи забивали Элиа, Сьерро и Гарсиа. В составе венгров дублем отличился Боли.

Перед ответным поединком «Янг Бойз» не играл матч на внутренней арене. «Ференцварош» также пропустил матч чемпионата Венгрии.

Да, «Янг Бойз» на домашнем искусственном поле обыграл «Ференцварош» (3:2). Но, думаю, в ответной игре при своих фанатах венгерская команда сумеет добиться позитивного для себя результата. Поставлю на то, что «Ференцварош» пройдет в групповой раунд Лиги чемпионов», - сказал Бартулович.

Матч «Ференцварош» - «Янг Бойз» состоится 24-го августа. Начало встречи в 22:00.

Младен Бартулович – известный хорватский футболист, капитан «Ингульца». Большую часть карьеры играл в Украине. Бартулович защищал цвета «Днепра», «Кривбасса», «Арсенала» Киев, «Ворсклы», «Карпат» и «Волыни». Также 34-летний хавбек поиграл за хорватский «Хайдук» и польский «Медзь».

Данный прогноз является мнением эксперта и не гарантирует выигрыша в букмекерской конторе.

Младен Бартулович, Sport.ua

(2 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности