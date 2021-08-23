ПСВ – Бенфика. Прогноз на матч Младена Бартуловича

Прогноз эксперта на матч квалификации Лиги чемпионов

  • 23.08.2021 21:24
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ПСВ – Бенфика. Прогноз на матч Младена Бартуловича
© Getty Images/Global Images Ukraine

Капитан «Ингульца» Младен Бартулович сделал прогноз на ответный матч квалификации Лиги чемпионов «ПСВ» – «Бенфика».

«В первом поединке в Португалии «Бенфика» победила со счетом 2:1 благодаря голам Силвы и Вейгля. В эпизоде с первым голом ассист в свой актив записал украинец Роман Яремчук. За ПСВ точно пробил Гакпо.

Перед ответной встрече на внутренней арене ПСВ выиграл у «Камбуура» со счетом 4:1. «Бенфика» на выезде взяла три очка в поединке с «Жил Висенте» (0:2).

Будет очень интересный матч. Да, первый поединок со счетом 2:1 выиграла «Бенфика», и, думаю, что лиссабонская команда сумеет на выезде удержать позитивный для себя результат. Мне кажется, португальский клуб пройдет представителя Нидерландов, а украинский форвард Роман Яремчук сыграет в групповом раунде Лиги чемпионов», - сказал Бартулович.

Матч «ПСВ» – «Бенфика» состоится 24-го августа. Начало встречи в 22:00.

Младен Бартулович – известный хорватский футболист, капитан «Ингульца». Большую часть карьеры играл в Украине. Бартулович защищал цвета «Днепра», «Кривбасса», «Арсенала» Киев, «Ворсклы», «Карпат» и «Волыни». Также 34-летний хавбек поиграл за хорватский «Хайдук» и польский «Медзь».

Данный прогноз является мнением эксперта и не гарантирует выигрыша в букмекерской конторе.

Младен Бартулович, Sport.ua

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