ПСВ – Бенфика. Прогноз на матч Младена Бартуловича

Капитан «Ингульца» Младен Бартулович сделал прогноз на ответный матч квалификации Лиги чемпионов «ПСВ» – «Бенфика».

«В первом поединке в Португалии «Бенфика» победила со счетом 2:1 благодаря голам Силвы и Вейгля. В эпизоде с первым голом ассист в свой актив записал украинец Роман Яремчук. За ПСВ точно пробил Гакпо.

Перед ответной встрече на внутренней арене ПСВ выиграл у «Камбуура» со счетом 4:1. «Бенфика» на выезде взяла три очка в поединке с «Жил Висенте» (0:2).

Будет очень интересный матч. Да, первый поединок со счетом 2:1 выиграла «Бенфика», и, думаю, что лиссабонская команда сумеет на выезде удержать позитивный для себя результат. Мне кажется, португальский клуб пройдет представителя Нидерландов, а украинский форвард Роман Яремчук сыграет в групповом раунде Лиги чемпионов», - сказал Бартулович.

Матч «ПСВ» – «Бенфика» состоится 24-го августа. Начало встречи в 22:00.

Младен Бартулович – известный хорватский футболист, капитан «Ингульца». Большую часть карьеры играл в Украине. Бартулович защищал цвета «Днепра», «Кривбасса», «Арсенала» Киев, «Ворсклы», «Карпат» и «Волыни». Также 34-летний хавбек поиграл за хорватский «Хайдук» и польский «Медзь».