Виктор ВАЦКО: «Петраков - суровый мужик. Он пришел на результат»

Эксперт считает, что для тренера результат будет на первом месте

  • 23.08.2021 19:18
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Виктор ВАЦКО: «Петраков - суровый мужик. Он пришел на результат»
© uaf.ua

Журналист Виктор Вацко считает, что новый тренер сборной Украины Александр Петраков заточен на достижение результата, а не красивую игру.

«Петраков - суровый мужик, он пришел на результат. Пусть они играют в «издевательство» над футболом, но обыгрывают Казахстан 5:0, пусть «издеваются» над футболом как хотят, но 1:0 обыгрывают Францию ​​или вничью сыграют. Курочка по зернышку».

«Когда состав сборной Украины играет вничью 1:1 с «Ингульцом» и еще половина претендентов, мечтающих попасть в сборную Украины, там по три пропускают от Рапида...», - сказал Вацко.

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Источник — Футбол 1/2/3

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Комментарии
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    Maks23
    Maks23, 23.08.2021 19:26
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