Виктор ВАЦКО: «Петраков - суровый мужик. Он пришел на результат»

Журналист Виктор Вацко считает, что новый тренер сборной Украины Александр Петраков заточен на достижение результата, а не красивую игру.
«Петраков - суровый мужик, он пришел на результат. Пусть они играют в «издевательство» над футболом, но обыгрывают Казахстан 5:0, пусть «издеваются» над футболом как хотят, но 1:0 обыгрывают Францию или вничью сыграют. Курочка по зернышку».
«Когда состав сборной Украины играет вничью 1:1 с «Ингульцом» и еще половина претендентов, мечтающих попасть в сборную Украины, там по три пропускают от Рапида...», - сказал Вацко.
Источник — Футбол 1/2/3
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