Остап Маркевич рассказал, кого подписал бы в Мариуполь

Наставнику «Мариуполя» нравятся Буяльский и Степаненко

  • 23.08.2021 18:04
  • 1325 просмотров
  • 2 комментария
Остап Маркевич рассказал, кого подписал бы в Мариуполь
© ФК Мариуполь. Остап Маркевич

Главный тренер «Мариуполя» Остап Маркевич рассказал, как игроков из УПЛ подписал бы, если бы имел возможность:

«Из украинцев мне сразу приходит на мысль Буяльский. Это очень серьезный футболист, который живет правильно, идет правильным путем, говорит правильные вещи. С него можно брать пример.

Таким же поведением он отличается на поле. Это футболист, который атакует и обороняется. Для меня это идеал. В «Динамо» есть еще достойные украинские парни. Но Виталий мне очень нравится.

В «Шахтере» есть Степаненко. Он тоже пример для всех. Действительно хороший футболист.

Очень нравится Тотовицкий. Он должен был бы попасть хотя бы в расширенный список сборной. Возможно, нужно прибавить в защите. Уверен, тогда он будет в сборной.

Кочергин очень хороший футболист. Их много. Среди украинцев есть много ребят, у которых есть талант, физические и технические возможности. Но ментальность – идти до конца. Если они ее поймут, хороших футболистов будет намного больше».

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — ПроФутбол

(11 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
Сначала:
    Face Control
    Face Control, 23.08.2021 19:20
    0
    kolobok, 23.08.2021 18:28
    Чувак, у тебя собраны лучшии таланты с всей Украиня (молодеж Шахты), если ты не можешь ничего их научить, и сделать команду которая б боролась за топ-6 в нашем дно чемпионате, то лучше возвращайся в погран.службу.
    +
    Ссылка
    kolobok
    online
    kolobok, 23.08.2021 18:28
    +2
    Чувак, у тебя собраны лучшии таланты с всей Украиня (молодеж Шахты), если ты не можешь ничего их научить, и сделать команду которая б боролась за топ-6 в нашем дно чемпионате, то лучше возвращайся в погран.службу.
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности