Матч Шахтер - Монако рассудит английский рефери

На ответный матч плей-офф квалификации Лиги чемпионов «Шахтер» - «Монако» УЕФА назначил бригаду английских судей во главе с Энтони Тэйлором.
42-летний арбитр в течение карьеры трижды работал на матчах «Шахтера».
Игра состоится 25 августа, начало в 22:00.
Первый матч команда Роберто Де Дзерби выиграла 1:0.
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Источник — ФК Шахтер Донецк
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