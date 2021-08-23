Матч Шахтер - Монако рассудит английский рефери

Энтони Тэйлор отработает важнейший поединок Лиги чемпионов

  • 23.08.2021 17:51
  • 625 просмотров
  • 4 комментария
Матч Шахтер - Монако рассудит английский рефери
© Getty Images/Global Images Ukraine

На ответный матч плей-офф квалификации Лиги чемпионов «Шахтер» - «Монако» УЕФА назначил бригаду английских судей во главе с Энтони Тэйлором.

42-летний арбитр в течение карьеры трижды работал на матчах «Шахтера».

Игра состоится 25 августа, начало в 22:00.

Первый матч команда Роберто Де Дзерби выиграла 1:0.

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Источник — ФК Шахтер Донецк

(4 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    Алексей Голяченко
    Алексей Голяченко, 23.08.2021 18:47
    +1
    Старо, придумай что-то другое
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    Face Control
    Face Control, 23.08.2021 18:41
    0
    Хз, надеюсь Шахтёр всё же пройдёт дальше.
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    samird
    online
    samird, 23.08.2021 18:09
    +3
    -smart--Forever, 23.08.2021 18:03
    В адрес Энтони Тэйлора в поддержку Монако уже срочно выехала фура с шубами от неизвестного доброжелателя
    Лучше бы к тебе выехала фура с лекарствами.
    Ссылка
    -smart--Forever
    online
    -smart--Forever, 23.08.2021 18:03
    -4
    Комментарий свернут. Показать
    В адрес Энтони Тэйлора в поддержку Монако уже срочно выехала фура с шубами от неизвестного доброжелателя
    Ссылка
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