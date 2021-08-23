Мирча ЛУЧЕСКУ: «Счет в матче с Десной мог быть и крупнее»

Наставник «Динамо» Мирча Луческу оценил уверенную победу 4:0 в матче 5-го тура УПЛ против «Десны».
«После ничейной игры с «Ингульцом» все были настроены на победу. Внимательно готовились и ребята выполнили все, о чем мы договаривались. Счет мог быть и крупнее. Я рад тому, как сыграла команда, результат соответствует тому, что было на поле».
«Недоволен только четырьмя желтыми карточками. Слишком легко судья их показывал, ведь не было никакой агрессии», - сказал Луческу.
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Источник — ПроФутбол
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