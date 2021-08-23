Будет совмещать. УАФ назвала, кто заменит Петракова в сборной Украины U-19

Украинская ассоциация футбола объявила о назначении исполняющим обязанности тренера сборной Украины U-19 Владимира Езерского.
Специалист заменит Александра Петракова, который стал исполняющим обязанности наставником национальной сборной Украины.
Езерский будет совмещать работу в сборных U-17/18 и U-19.
Украина U-19 готовится к квалификационному раунду Евро-2022 и проведет сбор, а также контрольные матчи.
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Источник — Украинская ассоциация футбола
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