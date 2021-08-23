Будет совмещать. УАФ назвала, кто заменит Петракова в сборной Украины U-19

Руководить командой будет Владимир Езерский

  • 23.08.2021 16:51
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Будет совмещать. УАФ назвала, кто заменит Петракова в сборной Украины U-19
© uaf.ua

Украинская ассоциация футбола объявила о назначении исполняющим обязанности тренера сборной Украины U-19 Владимира Езерского.

Специалист заменит Александра Петракова, который стал исполняющим обязанности наставником национальной сборной Украины.

Езерский будет совмещать работу в сборных U-17/18 и U-19.

Украина U-19 готовится к квалификационному раунду Евро-2022 и проведет сбор, а также контрольные матчи.

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Источник — Украинская ассоциация футбола

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