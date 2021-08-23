Андрей ШЕВЧЕНКО: «На Евро и Олимпиаде у Украины все получилось хорошо»

Тренер считает, что год в спортивном плане сложился удачно

  • 23.08.2021 15:11
  • 814 просмотров
  • 4 комментария
Андрей ШЕВЧЕНКО: «На Евро и Олимпиаде у Украины все получилось хорошо»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Экс-наставник сборной Украины Андрей Шевченко считает, что в спортивном плане 2021 год получился для Украины удачным.

«Хочу поздравить всех украинских болельщиков и всех украинцев с Днем независимости. Мой приезд в Украину связан именно с этим, у нас будет много мероприятий. Думаю, этот год был очень интересным для болельщиков - и Евро, и Олимпиада».

«И на футбольных аренах, и на Олимпиаде у нас все получилось очень хорошо. Наши атлеты доказали, что мы можем выдерживать максимальную конкуренцию в мире».

«И можем выигрывать. Это важно для будущего Украины», - сказал Шевченко.

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Источник — Великий футбол

(5 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    terhoha
    online
    terhoha, 23.08.2021 15:59
    +3
    Пазіку - ГАНЬБА.
    Ссылка
    rugby1970
    online
    rugby1970, 23.08.2021 15:41
    +1
    Alexsandr B, 23.08.2021 15:22
    Ему виднее...
    Ну, похоже, его карман - не похудел, а на качество игры, подбор игроков и.т.п. - можно и наплевать
    Ссылка
    euro2012_za_2012euro
    euro2012_za_2012euro, 23.08.2021 15:36
    +3
    Подлизнул...
    Хочет в зедепутаты?
    Ссылка
    Alexsandr B
    online
    Alexsandr B, 23.08.2021 15:22
    0
    Ему виднее...
    Ссылка
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