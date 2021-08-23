Андрей ШЕВЧЕНКО: «На Евро и Олимпиаде у Украины все получилось хорошо»

Экс-наставник сборной Украины Андрей Шевченко считает, что в спортивном плане 2021 год получился для Украины удачным.

«Хочу поздравить всех украинских болельщиков и всех украинцев с Днем независимости. Мой приезд в Украину связан именно с этим, у нас будет много мероприятий. Думаю, этот год был очень интересным для болельщиков - и Евро, и Олимпиада».

«И на футбольных аренах, и на Олимпиаде у нас все получилось очень хорошо. Наши атлеты доказали, что мы можем выдерживать максимальную конкуренцию в мире».

«И можем выигрывать. Это важно для будущего Украины», - сказал Шевченко.