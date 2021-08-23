«Есть позитивные новости». Верес рассказал о состоянии стадиона в Ровно

Клуб доволен ходом реконструкции

  • 23.08.2021 13:10
  • 2162 просмотра
  • 3 комментария
«Есть позитивные новости». Верес рассказал о состоянии стадиона в Ровно
© veres.rv.ua

Президент «Вереса» Иван Надеин рассказал о том, что реконструкция стадиона «Авангард» в Ровно проходит хорошими темпами.

Пока команда вынуждена играть в Луцке, но с весны планирует вернуться в свой город.

«Есть позитивные новости. Денег в этом году выделено больше, чем за два предыдущих года реконструкции. Работы не останавливаются. К сожалению, стадион не имел финансирования в течение полугода. И это не могло не сказаться на графике выполнения работ. Но сейчас есть полное понимание с городскими и областными властями, зашли деньги из госбюджета. Ожидаем еще ресурсов. За пять недель подрядчик обещает завершить работу над газоном. И можем даже сыграть какой-то товарищеский матч там».

«Это очень приятная новость. Даже на незавершенном стадионе провести матч, например, на Покров, это был бы серьезный сигнал о возвращении «Вереса» в Ровно. Надеюсь, что это возвращение состоится уже весной. Поэтому все движется».

«Наибольшую трибуну арены уже готовят к установке зрительских сидений, продолжаются внутренние работы. Устанавливают окна, фасадное оборудования. Завершаются работы на западной трибуне», - сказал Надеин.

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Источник — ФК Верес

(11 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Viktor Krichevskii
    online
    Viktor Krichevskii, 23.08.2021 14:40
    0
    Лучше достройте, потом играйте...а то будет как арена Львов...до сих пор не введена в єксплуатацию
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    zhyr
    zhyr, 23.08.2021 13:28
    +1
    Та норм. Скинемось всією державою на стадіон для Вереса.
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    Александр Федько
    online
    Александр Федько, 23.08.2021 13:20
    +2
    «Есть позитивные новости. Денег в этом году выделено больше». Конец !
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