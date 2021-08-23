«Есть позитивные новости». Верес рассказал о состоянии стадиона в Ровно

Президент «Вереса» Иван Надеин рассказал о том, что реконструкция стадиона «Авангард» в Ровно проходит хорошими темпами.

Пока команда вынуждена играть в Луцке, но с весны планирует вернуться в свой город.

«Есть позитивные новости. Денег в этом году выделено больше, чем за два предыдущих года реконструкции. Работы не останавливаются. К сожалению, стадион не имел финансирования в течение полугода. И это не могло не сказаться на графике выполнения работ. Но сейчас есть полное понимание с городскими и областными властями, зашли деньги из госбюджета. Ожидаем еще ресурсов. За пять недель подрядчик обещает завершить работу над газоном. И можем даже сыграть какой-то товарищеский матч там».

«Это очень приятная новость. Даже на незавершенном стадионе провести матч, например, на Покров, это был бы серьезный сигнал о возвращении «Вереса» в Ровно. Надеюсь, что это возвращение состоится уже весной. Поэтому все движется».

«Наибольшую трибуну арены уже готовят к установке зрительских сидений, продолжаются внутренние работы. Устанавливают окна, фасадное оборудования. Завершаются работы на западной трибуне», - сказал Надеин.