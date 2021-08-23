ШЕВЧЕНКО: «Буду поддерживать сборную. Если надо подсказка – я открыт»

Бывший тренер национальной команды посетит матч с Францией

  • 23.08.2021 13:10
  • 561 просмотр
  • 7 комментариев
ШЕВЧЕНКО: «Буду поддерживать сборную. Если надо подсказка – я открыт»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Экс-наставник сборной Украины Андрей Шевченко заявил, что собирается посетить матч отбора ЧМ-2022 против Франции вместе с помощниками.

«В Украину приезжает моя семья, наконец-то появилось «окошко» привезти детей, потому что последних два года - это практически сделать невозможно было, ситуация с ковидом. Скоро приедут мои дети с моей женой и повидают моих родителей.

Я всегда буду поддерживать сборную, это главная команда моей жизни. Я всегда открыт, любой звонок – я всегда отвечу, если надо будет где-то моя подсказка – я всегда открыт. Я останусь на игру с Францией, приедут ещё мои помощники, поэтому мы хотим поддержать команду в такой важной игре», - сказал Шевченко.

Напомним, матч отбора на чемпионат мира 2022 Украина - Франция состоится 4 сентября в Киеве.

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Источник — Великий футбол

(6 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Viktor Krichevskii
    online
    Viktor Krichevskii, 23.08.2021 14:46
    -1
    Не надо помогать....лучше не мешайте
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    Bolshoi
    online
    Bolshoi, 23.08.2021 14:18
    0
    Нафига ему посещать матч? Посмотрел бы по Скайпу, как и тренировать собирался.
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    Bolshoi
    online
    Bolshoi, 23.08.2021 14:16
    -1
    если надо будет где-то моя подсказка – я всегда открыт.
    --------------

    У нас сборная по футболу а не по гольфу.
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    Burevestnik
    online
    Burevestnik, 23.08.2021 13:58
    +3
    сидел бы в Англии и не мешал работать.
    советчик... епрст...
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    Тарас Чубак
    online
    Тарас Чубак, 23.08.2021 13:57
    -1
    CheMP, 23.08.2021 13:50
    да кому ты нужен звонить-советоваться...надеюсь,Петраков не вздумает ему названивать
    Чесно кажучи ця секта свідків "Шева не тренер" вже набридла, під кожною новиною там де фігурує Шева купа гівна, а це, нагадую, найбільш вагома фігура у укр. футболі. Це при тому що він повністю перебудував збірну, зібрав круту команду тренерів та досяг результуту ( згоден, що іноді всупереч якості гри, як на Євро), але в цілому поставив дуже симпатичну гру, у яку збірна не грала НІКОЛИ і після 5 років пішов після закінчення контракту, які до нього притензії? Те що невдало почав відбір на ЧС? - так подивіться розклади у групі, перед тим як казати що вже все втрачено.
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    CheMP
    online
    CheMP, 23.08.2021 13:50
    +2
    да кому ты нужен звонить-советоваться...надеюсь,Петраков не вздумает ему названивать
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    Kevko
    Kevko, 23.08.2021 13:29
    +4
    Шевченко создал проблемы сборной. Анонсированный приезд с помощниками на матч с Францией больше похоже не на поддержку сборной, а на самопиар, на напоминание о себе как ищущего новую работу (конечно со старыми помощниками, потому что без них он совсем никакой тренер)
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