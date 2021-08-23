ШЕВЧЕНКО: «Буду поддерживать сборную. Если надо подсказка – я открыт»

Экс-наставник сборной Украины Андрей Шевченко заявил, что собирается посетить матч отбора ЧМ-2022 против Франции вместе с помощниками.
«В Украину приезжает моя семья, наконец-то появилось «окошко» привезти детей, потому что последних два года - это практически сделать невозможно было, ситуация с ковидом. Скоро приедут мои дети с моей женой и повидают моих родителей.
Я всегда буду поддерживать сборную, это главная команда моей жизни. Я всегда открыт, любой звонок – я всегда отвечу, если надо будет где-то моя подсказка – я всегда открыт. Я останусь на игру с Францией, приедут ещё мои помощники, поэтому мы хотим поддержать команду в такой важной игре», - сказал Шевченко.
Напомним, матч отбора на чемпионат мира 2022 Украина - Франция состоится 4 сентября в Киеве.
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Источник — Великий футбол
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У нас сборная по футболу а не по гольфу.
советчик... епрст...
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