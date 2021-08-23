Элина Свитолина – Клара Бюрель. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

23 августа первая ракетка Украины Элина Свитолина (№6 WTA) сыграет дебютный поединок в рамках хардового турнира WTA 250 в Чикаго.



В матче второго раунда украинка сразится против квалифаера Клары Бюрель из Франции (№93 WTA). Встреча состоится четвертым запуском на центральном корте после матча Вондроушова – Глисон. Ориентировочное время начала – 23:00 по Киеву.



Это будет первая встреча теннисисток.



В следующем раунде победительница матча сыграет против Фионы Ферро (№73 WTA) или Альдилы Сутджиади (№366 WTA).

Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча

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