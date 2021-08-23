ВИДЕО. Роналду собрался менять клуб, Лукаку сразу забил, ставим на Лестер

1. Роналду хочет покинуть Ювентус

2. Лукаку забил гол в дебютном матче

3. Кунья переходит в Атлетико

4. Прогноз на матч Вест Хэм - Лестер

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