Победный. Швед забил первый гол за Мехелен в сезоне 2021/22

24-летний украинский полузащитник «Мехелена» Марьян Швед отличился в матче 5-го тура чемпионата Бельгии против «Сен-Жилуаза» (3:1).
При счете 1:1 украинский хавбек забил победный гол своей команды.
Отметим, что в текущем сезоне чемпионата Бельгии украинец проводит третий матч, это первое результативное действие.
Летом «Мехелен» выкупил контракт Марьяна, который принадлежал «Селтику».
Чемпионат Бельгии. Пятый тур
«Мехелен» – «Сен-Жилуаз» – 3:1
Голы: Кюйперс (13), Швед (55), Сторм (77) – Ванзейр (1)
Источник — Sport.ua
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