5-й тур
Мехелен
3 : 1
Сен-Жилуаз
22.08.2021, FT

Победный. Швед забил первый гол за Мехелен в сезоне 2021/22

Марьян отличился в матче пятого тура чемпионата Бельгии

  • 22.08.2021 23:28
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Победный. Швед забил первый гол за Мехелен в сезоне 2021/22
© Photo News. Марьян Швед (слева)

24-летний украинский полузащитник «Мехелена» Марьян Швед отличился в матче 5-го тура чемпионата Бельгии против «Сен-Жилуаза» (3:1).
 
При счете 1:1 украинский хавбек забил победный гол своей команды.
 
Отметим, что в текущем сезоне чемпионата Бельгии украинец проводит третий матч, это первое результативное действие.
 
Летом «Мехелен» выкупил контракт Марьяна, который принадлежал «Селтику».

Чемпионат Бельгии. Пятый тур

«Мехелен» – «Сен-Жилуаз» – 3:1
Голы: Кюйперс (13), Швед (55), Сторм (77) – Ванзейр (1)

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Источник — Sport.ua

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    kolobok
    online
    kolobok, 22.08.2021 23:54
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