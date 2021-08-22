ВИДЕО. Антюх поборолся. Буяльский оформил дубль в матче с Десной

Лидер киевского «Динамо» Виталий Буяльский записал на свой счет еще одно результативное действие в матче пятого тура УПЛ против «Десны».
В одном из эпизодов Бойко выбил мяч, а Завийский сыграл неудачно, головой скинув футбольный снаряд на ход Буяльскому, который из центра штрафной пробил точно в угол.
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Источник — Профутбол
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