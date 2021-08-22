Андрей Рублев – Александр Зверев. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

22 серпня состоится финал Мастерса в Цинциннати.



В матче за титул сразятся Андрей Рублев из России и Александр Зверев из Германии.



Начало встречи в 23:30 по Киеву.





Ранее теннисисты встречались четыре раза, побеждал исключительно немец.

Рублев ранее не выигрывал Мастерсов, на счету Зверева четыре титул подобной категории.