Андрей Рублев – Александр Зверев. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

22 серпня состоится финал Мастерса в Цинциннати.
В матче за титул сразятся Андрей Рублев из России и Александр Зверев из Германии.
Начало встречи в 23:30 по Киеву.
Ранее теннисисты встречались четыре раза, побеждал исключительно немец.
Рублев ранее не выигрывал Мастерсов, на счету Зверева четыре титул подобной категории.
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Источник — Sport.ua
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