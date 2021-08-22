ВИДЕО. VAR помог. Цыганков с пенальти удвоил преимущество Динамо

Вингер киевского «Динамо» Виктор Цыганков удвоил преимущество своей команды в матче пятого тура УПЛ против «Десны».
Цыганков отличился с пенальти после нарушения на Буяльском. Для назначения пенальти арбитр вынужден был смотреть видеоповтор.
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Источник — ПроФутбол
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