ВИДЕО. VAR помог. Цыганков с пенальти удвоил преимущество Динамо

Виктор забил второй гол в матче

  • 22.08.2021 22:52
  • 744 просмотра
  • 1 комментарий
ВИДЕО. VAR помог. Цыганков с пенальти удвоил преимущество Динамо
© ФК Динамо Киев. Виктор Цыганков

Вингер киевского «Динамо» Виктор Цыганков удвоил преимущество своей команды в матче пятого тура УПЛ против «Десны». 
 
Цыганков отличился с пенальти после нарушения на Буяльском. Для назначения пенальти арбитр вынужден был смотреть видеоповтор.

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Источник — ПроФутбол

(2 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    serg
    online
    serg, 22.08.2021 23:08
    -1
    VAR как раз и не помог. Судьи-помощники на VAR сомневались давать ли пенальти и поэтому позвали главного, ибо было заметно, что игрок Динамо начал картинно нырять еще до какого-либо контакта, выпрашивая пенальти. Главный побоялся гнева Суркисов, ибо на следующие матчи его бы уже точно не ставили и решил показать на точку. Такой вот наш VAR
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