ВИДЕО. Король УПЛ. Супергол Буяльского в ворота Десны

Лидер киевского «Динамо» Виталий Буяльский открыл счет в матче пятого тура УПЛ против «Десны».
После вертикальной передачи от Шапаренко Буяльский принял мяч в левом углу штрафной и вторым касанием закрутил футбольный снаряд в дальнюю девятку.
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Источник — ТСН
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