ВИДЕО. Король УПЛ. Супергол Буяльского в ворота Десны

Виталий продолжает доказывать, что он лучший игрок чемпионата

  • 22.08.2021 22:23
  • 3639 просмотров
  • 5 комментариев
ВИДЕО. Король УПЛ. Супергол Буяльского в ворота Десны
© ФК Динамо Киев. Виталий Буяльский

Лидер киевского «Динамо» Виталий Буяльский открыл счет в матче пятого тура УПЛ против «Десны». 

После вертикальной передачи от Шапаренко Буяльский принял мяч в левом углу штрафной и вторым касанием закрутил футбольный снаряд в дальнюю девятку.

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Источник — ТСН

(6 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    newkyiv
    newkyiv, 22.08.2021 23:30
    0
    Ребята, давайте жить дружно. Ведь Соломон забил ничем не хуже и туда же.)
    Ссылка
    Dominik
    online
    Dominik, 22.08.2021 23:00
    +5
    Слава Чебан, 22.08.2021 22:46
    Кто пишет эти статьи? Несенюк?
    Иди броди , Чабан-баран.
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    roman75zpr
    online
    roman75zpr, 22.08.2021 22:47
    +3
    Вообще в этом туре голы один лучше другого
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    Слава Чебан
    online
    Слава Чебан, 22.08.2021 22:46
    -5
    Кто пишет эти статьи? Несенюк?
    Ссылка
    cucumber
    online
    cucumber, 22.08.2021 22:28
    +5
    Красавчик! Еще и для Вити пенальти заработал!
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