Ангелина Калинина – Кайя Канепи. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

22 августа украинская теннисистка Ангелина Калинина (№78 WTA) стартует на турнире серии WTA 250 в Чикаго.



В матче первого круга украинка сразится против Кайи Канепи из Эстонии (№69 WTA). Встреча пройдет третьим запуском на корте №2 после поединка Глисон – Ниномия. Ориентировочное время начала встречи – 22:45 по Киеву.





Ранее девушки играли один раз, победила эстонка.



В следующем раунде победительница встречи сразится против Марта Костюк (№56 WTA) или Кэтрин Себов (№310 WTA).

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