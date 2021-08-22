Бойко, Антюх и Гармаш - в основе Динамо на матч с Десной

Место в воротах получил Денис Бойко

  • 22.08.2021 20:41
  • 4596 просмотров
  • 9 комментариев
Бойко, Антюх и Гармаш - в основе Динамо на матч с Десной
© fcdynamo.kiev.ua

В 21:30 начнется топ-матч 5-го тура УПЛ. «Десна», которая с 12 очками лидирует в чемпионате, сыграет против «Динамо», у которого 10 очков.

У киевлян отметим появление в основе вратаря Дениса Бойко и хавбека Дениса Антюха. А на позиции форварда вновь выйдет Денис Гармаш.

Динамо: Бойко, Кендзера, Сирота, Забарный, Миколенко, Сидорчук, Шапаренко, Буяльский, Антюх, Цыганков, Гармаш

В запасе: Нещерет, Тымчик, Сидклей, Шепелев, Караваев, Леднев, Де Пена, Кулач, Шкурин

Десна: Литовка, Масалов, Цымбалюк, Сафронов, Домбровский, Картушов, Завийский, Тотовицкий, Калитвинцев, Арвеладзе, Безбородько

В запасе: Мысак, Болбат, Демьяненко, Селин, Дегтярев, Шевцов, Будковский

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Источник — Sport.ua

(12 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    p_s_l
    online
    p_s_l, 22.08.2021 21:24
    +5
    Стремный состав на команду, которая еще не теряла очки... Дед решил
    Ссылка
    Miroslav1981
    online
    Miroslav1981, 22.08.2021 21:20
    +3
    Как сцуко знал… какой с Гармаша центрфорвард??? Зае..л дед со своими эксперементами…
    Ссылка
    Руслан Шевченко
    Руслан Шевченко, 22.08.2021 21:08
    -2
    Что с Бущаном? Травма?
    Ссылка
    Face Control
    Face Control, 22.08.2021 21:00
    -9
    Удачи Десне!
    Ссылка
    umnuy2
    online
    umnuy2, 22.08.2021 20:55
    -2
    Chuess, 22.08.2021 20:47
    Гармаш в атаке уже напрягать начинает
    суркис сказал он опытный
    Ссылка
    terhoha
    online
    terhoha, 22.08.2021 20:55
    +1
    Скільки можна деревяного Гармаша ставить. І Шапаренка в запас на кілька матчів щоб піжонство спало . Де нападники. Де Рамірес.
    Ссылка
    romario1501
    romario1501, 22.08.2021 20:54
    +3
    Lesovij7, 22.08.2021 20:50
    А десны состав написать? Это неуважительно
    А це що ???
    Десна: Литовка, Масалов, Цимбалюк, Сафронов, Домбровський, Картушов, Завійський, Тотовицький, Калитвинцев, Арвеладзе, Безбородько
    В запасі: Мисак, Болбат, Дем'яненко, Селін, Дегтярьов, Шевцов, Будковський
    Ссылка
    Lesovij7
    online
    Lesovij7, 22.08.2021 20:50
    -2
    А десны состав написать? Это неуважительно
    Ссылка
    Chuess
    Chuess, 22.08.2021 20:47
    0
    Гармаш в атаке уже напрягать начинает
    Ссылка
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