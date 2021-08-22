Бойко, Антюх и Гармаш - в основе Динамо на матч с Десной

В 21:30 начнется топ-матч 5-го тура УПЛ. «Десна», которая с 12 очками лидирует в чемпионате, сыграет против «Динамо», у которого 10 очков.

У киевлян отметим появление в основе вратаря Дениса Бойко и хавбека Дениса Антюха. А на позиции форварда вновь выйдет Денис Гармаш.

Динамо: Бойко, Кендзера, Сирота, Забарный, Миколенко, Сидорчук, Шапаренко, Буяльский, Антюх, Цыганков, Гармаш

В запасе: Нещерет, Тымчик, Сидклей, Шепелев, Караваев, Леднев, Де Пена, Кулач, Шкурин

Десна: Литовка, Масалов, Цымбалюк, Сафронов, Домбровский, Картушов, Завийский, Тотовицкий, Калитвинцев, Арвеладзе, Безбородько

В запасе: Мысак, Болбат, Демьяненко, Селин, Дегтярев, Шевцов, Будковский