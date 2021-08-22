Бойко, Антюх и Гармаш - в основе Динамо на матч с Десной

В 21:30 начнется топ-матч 5-го тура УПЛ. «Десна», которая с 12 очками лидирует в чемпионате, сыграет против «Динамо», у которого 10 очков.
У киевлян отметим появление в основе вратаря Дениса Бойко и хавбека Дениса Антюха. А на позиции форварда вновь выйдет Денис Гармаш.
Динамо: Бойко, Кендзера, Сирота, Забарный, Миколенко, Сидорчук, Шапаренко, Буяльский, Антюх, Цыганков, Гармаш
В запасе: Нещерет, Тымчик, Сидклей, Шепелев, Караваев, Леднев, Де Пена, Кулач, Шкурин
Десна: Литовка, Масалов, Цымбалюк, Сафронов, Домбровский, Картушов, Завийский, Тотовицкий, Калитвинцев, Арвеладзе, Безбородько
В запасе: Мысак, Болбат, Демьяненко, Селин, Дегтярев, Шевцов, Будковский
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Десна: Литовка, Масалов, Цимбалюк, Сафронов, Домбровський, Картушов, Завійський, Тотовицький, Калитвинцев, Арвеладзе, Безбородько
В запасі: Мисак, Болбат, Дем'яненко, Селін, Дегтярьов, Шевцов, Будковський
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.