Эшли Барти – Жиль Тайхман. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

22 серпня состоится финал турнира WTA 1000 в Цинциннати.



В матче за титул сразятся первая ракетка мира австралийка Эшли Барти и Жиль Тайхман из Швейцарии (№76 WTA).

Начало матча в 21:00 по Киеву.



Ранее девушки не встречались.



Барти проведет шестой финал в текущем году (четыре победы). Для Тайхман это будет крупнейший финал в карьере.