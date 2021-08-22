Эшли Барти – Жиль Тайхман. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

22 серпня состоится финал турнира WTA 1000 в Цинциннати.
В матче за титул сразятся первая ракетка мира австралийка Эшли Барти и Жиль Тайхман из Швейцарии (№76 WTA).
Начало матча в 21:00 по Киеву.
Ранее девушки не встречались.
Барти проведет шестой финал в текущем году (четыре победы). Для Тайхман это будет крупнейший финал в карьере.
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Источник — Sport.ua
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