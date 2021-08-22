Марта Костюк – Кэтрин Себов. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

22 августа украинская теннисистка Марта Костюк (№56 WTA) стартует на турнире серии WTA 250 в Чикаго.



Украинка, которая получила восьмой номер посева, в матче первого круга сразится против обладательницы wild card Кэтрин Себов из Канады (№310 WTA). Встреча пройдет третьим запуском на корте №1 после поединка Дияс – Хан. Ориентировочное время начала встречи – 22:00 по Киеву.



Ранее девушки между собой не играли.



В следующем раунде победительница встречи сразится против Ангелины Калининой (№78 WTA) или Кайи Канепи (№69 WTA).

Плеер с видеотрансляцией буде добавлен ближе в началу матча

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