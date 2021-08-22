Марта Костюк – Кэтрин Себов. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча первого круга на турнире в Чикаго

  • 22.08.2021 19:12
  • 509 просмотров
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Марта Костюк – Кэтрин Себов. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
© Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

22 августа украинская теннисистка Марта Костюк (№56 WTA) стартует на турнире серии WTA 250 в Чикаго.
 
Украинка, которая получила восьмой номер посева, в матче первого круга сразится против обладательницы wild card Кэтрин Себов из Канады (№310 WTA). Встреча пройдет третьим запуском на корте №1 после поединка Дияс – Хан. Ориентировочное время начала встречи – 22:00 по Киеву.
 
Ранее девушки между собой не играли. 
 
В следующем раунде победительница встречи сразится против Ангелины Калининой (№78 WTA) или Кайи Канепи (№69 WTA). 

Плеер с видеотрансляцией буде добавлен ближе в началу матча

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Источник — Sport.ua

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